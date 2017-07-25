Alkollu Kadın, Instagram Yayını Yaparken Trafik Kazası Yaptı

Amerika'da 18 yaşındaki genç bir kadın, alkollü şekilde araba kullanırken aynı anda Instagram'da canlı yayın yapıyordu. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kardeşinin ölümüne neden oldu.

18 yaşındaki Kaliforniya'lı genç kadın, akollü şekilde araç kullanıyordu ve aynı anda da Instagram'dan canlı yayındaydı. Maalesef sonucunda korkunç bir trafik kazası yaşandı. Genç kadın aracın kontrolünü kaybetti ve araç takla atmaya başladı. Kadının kız kardeşi emniyet kemerini takmadığı için kaza esnasında arabadan dışarı fırlayarak can verdi. Alkollü kadın, kazandan sonra araçtan çıkıp kardeşinin cesedinin yanında canlı yayına devam etti.

Bir noktada kesilmiş gibi duran videoda sarhoş kadın, araba o kadar takla attıktan sonra birden ayağa kalkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi kardeşinin cesedinin yanında yayına devam etti.

Şarhoş kadın, polis tarafından tutuklandı ve şu an alkollü araç kullanırken adam öldürme suçundan yargılanıyor. Kardeşinin cenaze masrafları için başlatılan bağış kampanyasında ise 10 bin dolarlık hedef şu an için 876 dolara ulaşmış durumda.

Canlı yayının kaydını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.