Alkolün '8 En Çarpıcı' Etkisi!

Dünyanın en çok bağımlılık yapan maddelerinden biri olan alkol, vücudumuza küçümsenmeyecek toksik etkilerde bulunuyor. Alkolün fazla kullanımı "ölüme" bile sebebiyet verebiliyor.

Alkol, dünyanın en çok bağımlılık yapan 5 maddesi arasında kabul ediliyor. Diğer bağımlılık yapıcı maddeler bile beyin kimyasını ve vücut dengesini sarsıyor. Alkolün önde gelen 8 bedensel ve zihinsel etkisine kısaca değinmek istiyoruz.

O bir Anti-Depresan değil, "Depresan"

Bir depresan olarak alkol, heyecan verici mesajlar karşısındaki barajları yıkıyor ve mantığımızın kısıtladığı mesajları ortaya çıkarıyor.

Dopamin Düzeyi

Dopamin hormonu, beyindeki ödüllendirici merkezin yapıtaşı olarak bilinir. Alkol, dopamin seviyesini artırarak, beyninizi kandırıp kendinizi o an için iyi hissetmenizi sağlıyor.

Nöronlara Zarar Veriyor

Fazlası beyne ciddi zararlar verebiliyor ve nöronlar arasındaki iletişimi zedeleyebiliyor.

Kalp Atışları ve Nefes Hızının Yavaşlaması ve Ölüm Riski

Alkol alındıktan dakikalar için nabzı, nefes alım hızını ve kalp atışını yavaşlatıyor. Doz aşımında solunum depresyonu ve ölüm gerçekleşebiliyor.

Karaciğer Hasarı

Sürekli alkol kullanan kişilerin yüzde 90'dan fazlasında karaciğer yağlanması görülüyor. Eğer sürekli alkol kullanımındaki doz fazlaysa, organ nakli dışında geri döndürülemez karaciğer fonksiyon bozukluğu gerçekleşebiliyor.

Azami Seviye 30 mililitre

Karaciğer tek bir seferde 30 mililitrelik alkolü tolere edebiliyor. Gerisi bolca toksik madde olarak geri dönüyor.

Alkolün Zirve Noktası

Alkol sadece 3 dakika içerisinde mide çeperini aşıp kana karışabiliyor ve dakikalar içinde etkiler başlıyor. Oysa kanda en yüksek konsantrasyon seviyesine ulaştığı zaman 90 dakika.

Aç Karnına İçilen Alkol

Aç karnına içilen alkol çok daha hızlı kana karışabiliyor ve çok daha hızlı etki gösterebiliyor!