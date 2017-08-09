Genç Bir Yıldızın Etrafında Organik Moleküller Keşfedildi!

Avrupa Güney Gözlemevi'nin yaptığı keşif Dünya'daki yaşamın nasıl başladığı konusunda bilgi verebilir.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) ALMA teleskobu, erken oluşum aşamasındaki bir yıldızı incelerken etrafında prebiyotik moleküller keşfettiler. Bu keşif, bilim insanlarına Dünya'da hayatın nasıl başladığını anlamaları konusunda yardımcı olabilir.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, ''Bu yıldız sistemi bize bilgiler vermeye devam ediyor. Şeker keşfetmemizin ardından şimdi de metil izosiyanat bulduk. Bu organik moleküller, bildiğimiz yaşamın temeli olan protein formundaki peptid ve amino asitlerin sentezinde yer alıyorlar'' dediler.

ALMA'nın yeni sonuçlarında, bölgedeki diğer genç yıldızların etrafında da prebiyotik moleküllerin bulunduğu belirtiliyor.

Bu keşif, bilim insanlarını çok heyecanlandırdı. Nedeni ise keşfin yapıldığı yıldızın bizim Güneş'imize fazlasıyla benzemesi. Dolayısı ile Dünya'da yaşamın nasıl oluştuğuna dair pek çok bilgiyi, yıldızı inceleyerek elde etmek mümkün.

Belki de milyonlarca yıl sonra bu genç yıldızlar gelişip kendi gezegenlerini oluşturduklarında, üzerinde Dünya'dakine benzer bir hayat oluşacak.