Alman Araştırmacılar: EmDrive Motor Testleri Hatalı!

Bir grup bağımsız Alman araştırmacı, NASA'nın itiş gücü elde etmeyi başardığını iddia ettiği EmDrive motoru test ettiler. Araştırmacılara göre itiş gücü elde edilmesinin nedeni motorun başarısı değil, Dünya'nın manyetik alanı.

Magnetron ve rezonatörden oluşan ve rezonans oluşturarak yakıt kullanmadan itme gücü elde etmeyi başaran EmDrive motorlar, uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılmaktadır. Almanya’daki bir grup araştırmacı, kendi EmDrive motorlarını oluşturarak test gerçekleştirdiler.

NASA’da çalışmalarına devam eden bazı bilim insanları, EmDrive motoru ile itme gücü elde etmeyi başardıklarını iddia etmişlerdi. Alman araştırmacılar ise kendi ürettikleri EmDrive motoru ile bir itme gücü elde etmeyi başaramadılar. Daha doğrusu bir itme gücü elde ettiler fakat bu güç, EmDrive motor sayesinde olmadı.

EmDrive motor, elektromanyetik dalgalar oluşturarak bu elektromanyetik dalgaların oluşturduğu rezonans sayesinde itme gücü oluşturuyor. Bu teori ise mevcut fizik yasalarıyla çelişiyor. NASA’daki bilim insanları ise söz konusu motor ile itme gücü oluşturduklarını iddia ettiler.

Alman araştırmacılar, çeşitli sensörler kullanarak EmDrive’ı bir vakum odasında test ettiler ve ilginç bir şekilde motordan itiş gücü elde etmeyi başardılar. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde anlaşıldı ki söz konusu itiş gücü Dünya’nın manyetik alanı nedeni ile gerçekleşmişti. Dolayısı ile motorun kendi kendine bir itiş gücü yaratması söz konusu değildi.

EmDrive motorunun Dünya’nın manyetik alanından bağımsız olarak itiş gücü üretip üretmeyeceğini görmek için araştırmacıların motoru 'mu metali' denen ve motoru Dünya’nın manyetik alanından koruyan bir kalkan ile kapatması gerekiyor. Fakat ne Alman araştırmacıların ne de NASA’nın testlerin de böyle bir kalkan kullanılmamıştı. Bu nedenle NASA’nın araştırmacıları itiş gücü elde ettiklerini söylerken haklı olsalar da motorun kendi kendini itmesi söz konusu değil.