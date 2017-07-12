Alman Enigma Makinesi Açık Artırmada 51.000 Dolara Satıldı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'in kullandığı ve gönderilen mesajları şifrelemeye yarayan tam işlevsel bir Enigma makinesi, açık artırmada kendisine alıcı buldu.

Bir kriptoloji profesörü, İkinci Dünya Savaşı sırasında mesajları şiflemek için Naziler'in kullandığı bir Enigma 1 makinesini açık artırmada sattı. Makinenin profesörün eline geçmesi ise Romanya'daki bir bit pazarı sayesinde olmuştu. Bu durum da, belki de profesörün keşfettiği gibi hala gün yüzüne çıkmamış cihazların olabileceği sonucunu doğurdu.

Deutsche Welle'nin raporuna göre isimsiz bir profesör, Enigma 1 makinesini bit pazarında buldu ve onu 115 dolara satın aldı. Sonrasında ise profesör, Enigma makinesini satmak için açık artırma başlattı. Cihazın satışa başladığı fiyat 9.000 dolardı. Ardından 51.000 dolarlık yüksek bir teklife satıldı.

Enigma makineleri 1930'larda Almanlar tarafından keşfedildi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında silahlı kuvvetler tarafından şifreli mesajlar iletmek için kullanıldı. Romanya, o sıralarda Almanya'nın müttfetikiydi. Bu da, Enigma makinesinin Romanya'da bulunmasının nedenini açıklıyor. Elbette savaşın ilerleyen sürecinde Alan Turing, Enigma makinelerinin kriptolama tekniğini çözdü ve Naziler'in yenilmesinde büyük bir rol oynadı.

Salı günü satılan cihaz bozulmamış durumda ve hala kullanışlı. Açık artırmada satılan Enigma 1, 1941'de Heimsoeth & Rinke tarafından Berlin'de üretildi ve hala orijinal tahta kutunda duruyor.

Çeşitli türden yaklaşık 20.000 Enigma makinesi 1930'lu ve 1940'lı yıllarda üretildi ancak onlardan yalnızca küçük bir kısmı hayatta kaldı. Ayrıca şu anda dünyanın her yerinde Enigma makineleri müzelerde sergileniyor.