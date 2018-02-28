Alman Mahkemesi: Dizel Araçları Yasaklanabilir!

Alman mahkemesi, şehirlerin hava kalitesini artırmak amacıyla dizel araçların yasaklanabileceğini açıkladı.

Almanya, 2030 yılından itibaren motorlu araçlar için yasaklama girişiminde bulunarak çevreci araçlarla ilgili taahhüdünü netleştirdi. Üst mahkeme, hava kalitesini artırmak amacıyla, kent yönetimlerinin eski dizel araçların kullanımını yasaklayabileceğine hükmetti. Karar, Almanya'daki 12 milyon otomobili potansiyel olarak etkileyecek. Almanya'daki çevreci gruplar bu kararı "Almanya'da temiz hava için harika bir gün" diye nitelendirdi.

Bununla birlikte mahkemenin açıklaması, sürücüler için belirsizliğe neden olduğu ve araç piyasasını etkileyeceği için bazı kişiler tarafından hoş karşılanmadı. Hükümet, hemen değişiklik yapılmayacağını ve bu karardan etkilenenler için bir tazminat planı hazırlayacağını açıkladı. Almanya başbakanı Angela Merkel, "tüm ülke ve araç sahipleri etkilenmeyecek" şeklinde açıklama yaptı.

Ülke, hem otomobil teknolojisi hem de sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluğunu sürekli olarak sürdürüyor. Bu kararın uzun vadeli etkileri, mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi ortaya çıkıncaya kadar netleşmeyebilir, ancak güçlü bir emsal oluşturabilir.