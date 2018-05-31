Alman kalem, saat, mücevher ve deri eşya üreticisi Mont Blanc normal saatlerinizi akıllı saat haline getirecek bir saat kayışı satmaya hazırlanıyor.

Akıllı saat konusunda farklı bir tasarıma giden Mont Blanc, Twin Smart Strap adını verdiği akıllı saat kayışı geliştirdi. Klasik saatlerden vazgeçemeyenler için kordon kısmına dijital bir ekran ekleyen şirket, hem analog hem de dijital teknolojileri birleştirerek normal saatlerinizi akıllı saate dönüştürmekte.

Twin Smart Strap mobil ödeme gibi kullanışlı imkanlar sunarken, şıklığınızdan da kayıp vermemenizi sağlamakta. 3 farklı model seçeneği sunan bu akıllı kayışlar, kullanıcının isteğine göre farklı formlarda üretililebiliyor. 20mm ve 22mm versiyonları ile birçok saate uyum sağlayabilecek bu kayışlar, akıllı saat konusunda çekingen kalan kullanıcıları ikna edebilir.

Maalesef ki Mont Blanc'ın yeni teknoloji olan bu kayışları, yüksek fiyatlardan satışa sunması beklenmekte. Herkesin sahip olamayacağı 390 euro gibi bir fiyat etiketi olması beklenirken, bu modelin diğer üreticilere bir ilham verebilme ihtimali ise sevindirici olan tarafı. Mont Blanc tarafından başlatılan bu tasarıma diğer markaların da uyum sağlaması ile fiyatlarda bir azalma yaşanabilir. Twin Smart Strap'ın Ağustos ayında satışa sunulacağı belirtildi.