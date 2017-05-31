Bosch, Emisyon Hilesine Yardım Ettiği İddiasıyla Suçlanıyor!

Almanya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Bosch, Mercedes-Benz hakkında ortaya atılan emisyon hilesine yardım ettiği gerekçesiyle suçlamaların hedefi oldu.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, emisyon hilesi yaptığı iddiasıyla baskına uğramış ve polis, eş zamanlı olarak 11 Mercedes-Benz merkezinde soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Mercedes, emisyon hilesi ile ilgili haklarında soruşturma açıldığını doğrularken ilgili emisyon hilesiyle ilgili bir iddia da Bosch hakkında öne sürüldü.

Mercedes-Benz'in en büyük tedarikçilerinden biri olan Bosch, Mercedes'in otomobilleri için çeşitli bileşenler ve yazılımlar üretiyordu. Tedarik ettiği ürünler nedeniyle davayla birlikte adı anılan Alman teknoloji devi, Mercedes'in çatı şirketi Daimler AG'ye açılan soruşturmaya dahil edildi.

Elbette Mercedes-Benz ve Mercedes'e emisyon hilesinde yardım ve yataklık etme suçuyla sorgulanan Bosch'un böyle bir emisyon skandalına imza attığı şimdilik iddialardan ibaret. Umarız ki böyle bir olay yaşanmamıştır ve ikinci bir Volkswagen vakasıyla karşılaşmayız.