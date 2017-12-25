4 Bin TL Olan Hız Sensörü, Türkiye'de 850 TL'ye Üretildi

Yalnızca Almanya’da üretilen tramvaylarda kullanılan hız sensörü, Türk mühendisler tarafından 750 TL’ye üretildiler.

Samsun’daki Hafif Raylı Sistem AŞ'nin (SAMULAŞ) kullandığı tramvaylardaki hız sensörleri arızalanınca piyasa araştırması yapan şirket, 10 cm’lik cihazın yalnızca Almanya’da üretildiğini ve ortalama 4000 TL’ye üretildiğini öğrendi. Bunun üzerine parçanın Türkiye’de üretilmesi için harekete geçen SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, Samsunlu mühendis Hakan Kahvecioğlu ve ekibiyle bir araya gelerek 1,5 aylık bir Ar-Ge çalışma sonucu parçanın üretilmesini sağladı.

SAMULAŞ’ın hız sensörü temininde zorluk çektiğini öğrendikten sonra çalışmaya başladıklarını belirten Kahvecioğlu, parçayı inceledikten sonra yapabileceklerine karar verdiklerini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Yürüttüğümüz çalışma sonucunda parçayı ürettik. İlk ürettiğimiz parçayı deneme amaçlı kullandık. Birkaç ufak pürüz çıktı. Yani tam istediğimiz gibi olmadı. Sonra o sorunu da çözerek mükemmel şekilde çalışan sensör geliştirdik."

Parçanın yalnızca 3 mühendisin 1,5 aylık bir çalışmasıyla üretildiğini söyleyen Kahvecioğlu, bu parçayı Türkiye’de 750 TL’den satmayı planladıklarını belirtti.

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan ise cihazı temin etmek istediklerini fakat 850 euroya (ortalama 4 bin TL) ithal edildiklerini öğrenince kendilerinin üretmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz de yerlisini üretmek istedik. Samsunlu üreticilerimizle yaptığımız görüşme sonucunda hız sensörünü aynı teknik özelliklerde ve aynı verileri üretecek şekilde 750 liraya mal ettik. Bir tramvayda yaklaşık 12 hız sensörü var. Bunu araç filosuna vurduğunuzda oldukça yüksek işletme ve bakım maliyeti oluşturuyor. Bu tür çalışmalarla hem Samsunlu firmaların üretim altyapısını geliştirirken hem de işletme giderlerini azaltma şansı yakaladık."