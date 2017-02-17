Çocukların sorduğu sorulara internetten yanıt veren Ceyda isimli bebeğin hacklenme ihtimaline karşı piyasadan toplanması ve imha edilmesi istendi.

Almanya’da satışa çıkan “Arkadaşım Ceyda” isimli oyuncak bebek içinde mikrofon ve hoparlör bulunduruyor bunun amacı ise çocukların kendisine sorduğu soruları anlayabiliyor ve internetten sorular için cevap getiriyor.

Tabii öte yandan söz konusu bluetooth teknolojisi ya da internet bağlantısı olunca kötü niyetli hackerların bu cihazlara erişim sağlayabilmesi de kaçınılmaz. Özellikle güvenlik açığı olan bu bebeğin Bluetooth bağlantısıyla kolaylıkla mikrofonu ve hoparlörüne erişilebiliyor.

Bu konuyla ilgili Saarland Üniversitesi öğrencisi Stefan Hessel’den şikayet alan Almanya’nın telekominikasyon hizmetlerinden sorumlu gözetim kurumu Bundesnetzagentur, bu bebeklerin riskli olduğunu ve imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce ABD ve Avrupa’da da benzer şikayetlere konu olan oyuncak bebek Ceyda, piyasadan toplatılarak imha edilecek.

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