Sosyal medya denetimlerine ilişkin devlet kanallarından alınan önlemler gün geçtikçe artıyor. Bu konuda bir örnek de Almanya’dan geldi.

Alman polisi, tehdit, zorlama, taciz ve nefret söylemlerini sosyal medyaya yansıtanları tek tek yakalıyor. Dün yapılan basın açıklamasına göre nefret dolu içerikler ürettikleri belirlenen 36 kişinin evine baskın düzenlendi. Yapılan açıklamada polis, sanıklardan birinin cinsel yönelimlerle ilgili nefret içeriği paylaştığını, geri kalanların siyasi nefret söylemleri paylaştığını belirtiyor.

Alman sosyal medya kullanıcıları, yasa dışı içerik yayınladıkları takdirde cezaya tabi tutulurlar. Almanya'da nefreti kışkırtmak, yasa dışı içerikler grubuna dahil edilmiştir.

New York Times, Almanya’yı söz konusu yasasını baskıcı olduğu gerekçesi ile eleştirirken bazı uzmanlar, desteklerini belirterek sosyal medya ortamında bu tip önlemlerin devlet tarafından alınması gerektiğini belirtiyorlar. Yasaya uymayan özel şirketlerin sosyal medya hesapları, firmalarına 53 milyon dolarlık ceza kesilmesine neden olacaklar.

Facebook bu kanun ilk önerildiğinde şunu söylemişti: "Tasarı, sosyal ağlar için oldukça orantısız para ezaları getiriyor ve bu oldukça caydırıcı bir teşvik sağlıyor.”