Berlin’de yaşayan bir kadın, ölen kızına ait Facebook hesabına erişebilmek için Facebook’a karşı dava açtı. Berlin’den çıkacak sonuç, tüm dünya için bir emsal karar niteliği taşıyabilir.

Bir annenin başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesini yaşayan Simone W., bundan 5 yıl önce 15 yaşındaki kızını bir trenin altında kalması sonucu kaybetmişti. Ölüm nedeni hala çözüme kavuşmadığı için kızlarının Facebook hesabına erişim hakkı elde etmek isteyen aile, bu gerekçeyle Facebook’a dava açtı.

Uzun süren davanın temyiz süreci, Berlin’deki yetkili mahkemede Nisan ayı itibariyle başladı. Hakimler, Simone W. ile Facebook arasındaki hukuki anlaşmazlığa çözüm bulabilmek amacıyla her iki tarafa düşünme süresi tanımış olsa da taraflar arasında şimdilik bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

2015 yılında başlayan davada Berlin Eyalet Mahkemesi aile lehinde karar vererek aile bireylerinin tüm dijital miraslarının aile üyelerine kalması gerektiği yönünde bir görüş bildirmiş, yetkili yargıçlar Facebook hesabının giriş haklarının aileye devredilmesi gerektiğine hükmetmişti. Facebook ise davayı temyize götürerek kızın Facebook üzerinden mesajlaştığı kişilerin bu durumdan etkilenebileceği, bu sebeple de yazışmaların gizli kalması gerektiğini belirtmişti.

Bunun yalnızca iki kurum arasında bir dava olmaktan çok daha fazla anlamının olduğunu söyleyen ürih Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Bilişim Hizmetleri Dalı Öğretim Üyesi Elcke Brucker-Kley ise, "Ailenin ölen birinin ardından hesaba erişim sağlamayı istemesini anlıyorum. Ancak, soru şu: Bu platform erişim hakkını devretmeye yetkili mi? Ölen kişinin muhtemelen Facebook'ta da veri paylaşımında bulunduğu, fakat akrabası olmayan bir çevresi vardır" diyor.

Facebook, kullanıcılarının ölümlerinden sonra hesaplarına ne olacağı konusunda çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin ölümle birlikte hesabın silinmesi. Diğer seçenek ise hesabın bir tür ‘anı’ hesabına dönüştürülmesi. Kullanıcının ölümü ile Facebook profilinde adının hemen yanında ‘anısına’ ibaresi çıkıyor.

Bunların dışında Facebook profili üzerinde öldükten sonra dahi hakimiyet kurmak isteyenler için ‘if i die’ (eğer ölürsem) adlı bir Facebook uygulaması geliştirilmiş. Bu sayede kullanıcılar, ölümlerinden sonra hesabın ne şekilde görüneceği konusunda Facebook’a bilgilendirmede bulunuyorlar. Fakat Zürihli bilişim uzmanı Brucker-Kley'e göre pek çok genç bu tedbirleri almıyor. Uzman, "Önemli bir dijital mirası olanlar ölümleri veya ölümlerinden sonra geriye ne kalacağı konusuna kafa yormuyor. Dijital miras listelerinde üst sırlarda değil" diyor. Salı günü sonuçlanması beklenen davada mahkeme kararının bu konuda bir yön gösterici olması bekleniyor.