PUBG Turnuvası'nda Türk İzleyicilerden Yakışmayan Davranış

Gamescom 2017'de düzenlenen PUBG Turnuvası'nda yapılan canlı yayının sohbetinde, bize yakışmayan mesajlar gönderildi.

Büyük umutlarla gittiğimiz Gamescom'da düzenlenen PUBG Turnuvası'nda, istediğimiz dereceleri şimdlik yapamadık. Ferit "WtcNN" Karakaya, Necati "ZeoNNN" Akçay, Cem "Mithrain" Karakoç, Yusuf "Mirliva" Aydın, bizleri Almanya'da düzenlenen PUBG Turnuvası'nda Bosphorus takım ismiyle temsil ediyorlar. Elinden geleni yapan takımımız, o kadar kötü olmayan sonuçlar elde ettiler. Umarız ilerleyen günlerde daha iyi sonuçlara imza atabiliriz.

Fakat turnuva esnasında açılan canlı yayında bazı Türk izleyiciler, Türk oyuncuları öldüren rakip takımın oyuncularına yönelik küfürlü yorumlarda bulundular. Bunun dışında turnuvanın ülkemiz adına güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Bazı izleyicilerimiz tarafından yapılan bu kötü yorumlar, umuyoruz ki takımımıza bir ceza getirmez.

Dün bireysel düzenlenen etkinlikleri EVERMORE birincilikle bitirmiş oldu. Bireysel turnuvada ülkemizi temsil eden oyunculardan Mithrain, wtcNN, ZeeooN ve Mirliva ise istedikleri performansı sergileyemediler. Bugün ve yarın takımlar iki kişilik gruplara ayrılarak, Duo ismi verilen etkinliklere katılacaklar. 26 Ağustos günü ise toplam 350.000$ ödül verilecek olan final gerçekleşecek. Ülkemizi temsil eden Bosphorus bir araya gelerek ana etkinlik olan, squad maçlarına çıkacak. Umarız büyük bir başarıya imza atarlar.