Almanya, Facebook'a Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza Kesebilir!

Almanya Başbakanı Merkel'in Facebook hakkındaki söylemlerinden sonra Almanya'nın Facebook'a ceza kesebileceği ve Facebook'un bu nedenle Almanya'dan çıkabileceği gündeme geldi.

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook her ay milyonlarca insan tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor ancak zaman zaman şirket bu büyüklüğünden dolayı istemediği sorunlarla uğraşmak durumunda kalıyor.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Markel yaptığı bir açıklamada Facebook'ta yer alan sahte haberlerin büyüyerek ülkedeki seçmenleri etkileyebileceğini ve bir ülkenin kaderiyle oynayabileceğini söylemiş, Facebook'un bu açıdan tehlike taşıdığına işaret etmişti. Merkel'in bu açıklamasından sonra Almanya'nın Facebook'a sahte haberler konusunda savaş açacağı gündeme geldi.

Söylenene göre Almanya, Facebook'ta yer alan sahte haberler nedeniyle Facebook'a yasal bir yaptırım uygulamaya çalışacak ve Facebook'a her sahte haber için 500 bin euro ceza kesecek. Facebook eğer bu ceza durumuyla karşılaşmak istemiyorsa Almanya'da bir iletişim bürosu kuracak ve kısa sürede bu tarz içerikleri yayından kaldıracak.

Facebook'un bir iletişim bürosunun olmadığı ülkelerin de Almanya'nın bu hareketini örnek alarak Facebook'tan böyle bir talepte bulunma ihtimali varken Facebook'un bu nedenle Almanya'dan tamamen çekileceği de gündemi meşgul eden olaylardan birisi.

Bakalım Facebook bir ceza yaptırımıyla mı karşılaşacak, Almanya'da bir iletişim bürosu mu kuracak yoksa tamamen Almanya pazarını bırakarak ülkeden çekilecek mi?