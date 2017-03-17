Almanya, Mültecileri Ses Tanıma Teknolojisiyle Tanıyacak

Almanya, iltica için başvuranların dürüstlüğünü ses tanıma teknolojisiyle test edecek.

Almanya, mülteci kökenlerini belirlemek için ses tanıma teknolojisini kullanacak. Söz konusu teknoloji, şahsın konuştuğu aksandan yola çıkarak kökenini belirleyecek. Bunun sonucunda da kişinin savaş bölgesinden gelip gelmediği ve gerçekten iltica hakkı var mı, tespit edilebilecek.

Dünyada bir mülteci problemi olduğu ortada. Gerçi bu sene bu sorun çok da kalmadı, zira sadece Almanya'ya iltica talebi yapanların 2015'te 890 bin olan sayısı, 2016'da 280 bine düştü. 2017 başından bu yana da birikmiş 430 bin başvuru bekliyor. Yetkililer, bu sayıyı azaltmak için ses tanıma teknolojisini kullanacak.

Kullanılacak teknoloji, bankada ve sigortada kullanılan ses tanıma sistemlerine benziyor. Kişinin şivesi, hangi bölgeden geldiğini ele verecek. Ancak konunun uzmanları, sistemin güvenilirliği hakkında şüpheli. Hatta bu durumun ihtiyacı olan göçmenleri eleyebileceği dahi söyleniyor. Uzmanlar, bu tür bir teknoloji yerine bu alanda yetişmiş filologların yeterli olacağı ve daha iyi olacağı görüşündeler.

Almanya hükümeti, bu sistemi denemeye iki hafta içinde başlayacak. Eğer her şey plana göre gider ve sistem sorunsuz çalışırsa 2018'de çok yaygın bir şekilde kullanılacak. Başvuranların sadece %60 kadarının iltica için uygun görüldüğünü fakat diğer kısmın da başka yöntemlerle sınır dışı edilme ihtimalinden kurtuldukları biliniyor.