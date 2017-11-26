Almanya'nın Münih Şehri, 6 binden fazla kamu binasında kullandığı Linux tabanlı LiMux işletim sisteminin yerine Windows'u kullanmaya karar verdi.

Minih'te Kent Konseyi tarafından Şubat ayında başlayan Ubuntu tabanlı LiMux GNU / Linux işletim sistemi yerine Windows kullanma tartışmaları son buldu. Alınan kararla, Münih'te 29 bin bilgisayarın tamamında Windows'a geçilecek. 2004 yılından bu yana açık kaynak kodlu Linux kullanılan kentte tüm bilgisayarla Windows'a geçecekken bu işin maliyetinin yaklaşık olarak 50 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.

Windows'a geçişin nedeni olarak ise 14 yıldır kullanılan Linux'un çalışanlar tarafından tam olarak benimsenememesi gösteriliyor. Münih belediye başkanı Dieter Reiter konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada 6 bin ofisin sesini dinlediğini söyledi. Belediye Başkanı Dieter Reiter, karma işletim sistemlerinin hep olduğunu vurgulayarak "Burada sahip olduğumuz şey tek bir sisteme geçme imkânı." ifadelerini kullandı. İki işletim sistemine sahip olmanın ekonomik olmadığını belirten Belediye Başkanı, işletim sistemi satın almada uzman olmadığını ancak mevcut sistemin performansından memnun olmayan çalışanlara destek verdiğini kaydetti.

Geçişler 2020 Yılında Başlayacak

Linux'tan Windows'a geçiş hazırlıkları önümüzdeki yılın başlarında başlayacak. Ancak geçişler kademeli olarak değil 2020 yılında gerçekleşecek ve 29 bin bilgisayar Windows 10 kullanacak. Bu geçişin maliyeti Münih'e tam olarak 49.3 milyon avro olacak. Almanya'nın Münih kenti bilgisayarlarını her zaman özgür olan açık kaynak kodlu bir işletim sistemine taşımak için dünyanın birçok diğer kentine ilham vermişti.