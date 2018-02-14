Almanya, Toplu Taşımayı Ücretsiz Hale Getirmeyi Planlıyor!

Hava kalitesi konusunda Avrupa Birliği standartlarına ulaşamayan Almanya, hava kirliliğinin önüne geçmek için şehir içi toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

Şehirlerin hava kirliliğini düşürmek isteyen Alman hükumeti, radikal bir kararın eşiğinde. Alman hava sahasındaki hava kalitesinin hala Avrupa Birliği standartlarına ulaşmadığı için AB'nin herhangi bir yasal yaptırım tehdidine karşı önlem almak isteyen Almanya, ülkedeki tüm şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

Çevre ve Ulaştırma Bakanlıkları’na ek olarak Alman Şansölyesi’ne müştereken Avrupa Birliğine gönderilen bir mektubun Alman Basın Ajansı (DPA) tarafından sızdırılması ile ortaya çıkan habere göre Almanya, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek sokaklardaki kişisel araç sayısını azaltmayı hedefliyor.

Mektubun ortaya çıkması ile birlikte Almanya Ulaştırma Şirketleri Birliği (VDV) bir açıklama yaparak AB’ye sunulan tekliften endişeli olduklarını belirtti. Şirketlerin gelirlerinin yarısını bilet satışlarından elde ettiklerini belirten VDV, toplu taşımanın ücretsiz olması halinde artan talebi karşılamak için yeni taşıtlar ve personel alınması gerektiğini hatırlattı.

Şu an için herhangi bir Alman şehrinde toplu taşıma ücretsiz hale getirilmiş değil. Bununla birlikte önerinin yerel yönetimlerce kabul edilmesi halinde federal hükumetin gerekli finansal desteği sağlaması bekleniyor. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti doğru finanse edilmediği takdirde ciddi bir kriz ortaya çıkarabilir.