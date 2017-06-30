2015 yılında yapımına başlanan, 2016 yılında BMW 5 Serisi Sedan'a takılan kablosuz Apple CarPlay araç kiti artık piyasaya çıkıyor.

Nihayet Apple CarPlay kablosuz oldu. Alpine bu yılki CES’te boy gösterdikten sonra şimdi iLX-107 model ilk kablosuz bağlantı destekli CarPlay alıcısını piyasaya çıkarıyor. Aslında teknoloji dünyasının kablolara olan olumsuz yaklaşımını göz önünde bulundurursak, cihazın piyasaya bu denli geç çıkması şaşırtıcı doğrusu.

iPhone 5 ve sonraki modellerle uyumlu olan alıcı ile dokunmatik ekran ve Siri ses kontrolü üzerinden CarPlay’e erişim sağlanabiliyor. CarPlay’in tüm fonksiyonlarından faydalanabileceksiniz: Arama yapmak, mesajları okumak, müzik çalmak ve gerçek zamanlı trafik güncellemelerini almak gibi. Bunun yanında aracınıza bağlı olarak park asistanı gibi aracınıza özel bilgiler de alacaksınız. Artık tarih olmak üzere olan şarj kablosuna ihtiyacınız kalmadı. Yapmanız gereken tek şey, telefonunuzu WiFi ya da Bluetooth ile bağlamak.

CarPlay alıcıları bir süredir piyasada geziniyor olmakla birlikte bu model kablosuz bağlantıyı sağlayan ilk model olma özelliği taşıyor. 2015 yılında geliştirilmeye başlanan bu fonksiyon, 2016 yılında BMW 5 Serisi Sedan’a takılmadan öncesinde kullanıma girmemişti.

https://www.youtube.com/watch?v=Nx-TR8jS46E

Bu tip sistemlere olan artan talebe rağmen çok az sayıda araba üreticisi bu teknolojiyi araçlarına entegre ediyor. Bu nedenle teknoloji hala oldukça yeni. Bu yönüyle olsa gerek, iLX-107, 900$ gibi göz yaşartıcı bir fiyatla satışa sunuluyor.