Altay Dağlarında Bulunan ve 'Adidas Logolu' Spor Ayakkabısı Olan Türk Mumyası

Moğalistan'ın Altay dağlarının eteklerinde bulunan ve 1100 yıl önce öldüğü anlaşılan mumya, en çok da ayakkabılarıyla dikkat çekiyor.

Geçen yılın Nisan ayında bir çoban grubu ve ardından arkeologlar, modern dünyanın modasına uygun giyinmiş ve özellikle ”Adidas Trainer” ayakkabı modeline benzeyen ayakkabıları giymiş bir mumyaya rastladılar. Ardından mumya iyice temizlenmiş ve ortaya dikkat çekici şu görüntüler çıkmıştı:

Elbette bir çift spor ayakkabı değiller. Restorasyon, ayakkabıların aslında deri tabanlara ve dekoratif tokalara sahip kırmızı-siyah çizgi desenli diz boyun çizmeler olduğunu gösteriyor. Bulgular kamuoyuna duyurulduktan sonra, insanlar ayakkabıları üç çizgili Adidas ayakkabılarına benzettiler. Mumyanın bulunduğu Moğolistan’da Kültür Mirası Merkezi Müdürü Galbadrakh Enkhbat "Özellikle stiller modern çizgilere sahip olduğunda, etnograflara ilginç çalışmalar yapmaları konusunda gün doğuyor” şekinde konuştu.

Moğolistan'ın Altay dağlarında ölen bir Türk dikişçi kadına ait mumya, Kültür Mırası Müdürlüğü tarafından onarıldı. Mumyayı keşfeden bilim insanları, mumyanın 1500 yıldan daha uzun süre önce öldüğüne inanıyordu. Ancak ikinci incelemeler 1100 yıl önce öldüğünü ortaya koydu. Kafasına aldığı şiddetli bir darbeyle travma sonucunda yaşamını yitirdiği ise kesinlik kazanmış durumda. Ekip, hayatı ve yaşadığı süre hakkında daha fazla bilgi edinmek için DNA ve karbon testleri yapmak istiyor.

Araştırmacılar, mumyanın vücuduyla birlikte eski bir çanta, bir ayna, tarak, bıçak, eyer ve bir atın kalıntılarına rastladılar.