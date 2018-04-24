Altay Tankı İhalesi Sonuçlandı: Kazanan BMC

Yerli ve milli muharebe tankı Altay için yapılan ihale sonuçlandı. İhale sonucunda seri üretim ve motor geliştirilmesi görevi BMC'ye verildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun modern bir tanka sahip olması için başlatılan ihale sürecinde karar çıktı.

Milli ana muharebe tankı olarak duyurulan Altay'ın motorunun geliştirilmesi ve seri üretim sürecinin başlaması için yürütülen projede, BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Rakip Şirketlerin Hisseleri Düşüşte

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yaptığı birtakım değerlendirmeler sonucunda, Altay tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi görevi BMC'ye verildi. Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan ihaleye BMC'nin dışında Otokar ve FNSS de katılmıştı.

Altay tankı ihalesini BMC'nin kazanması haberinin ardından, Otokar'ın hisseleri %6, Tümosan'ın hisseleri ise %4'ten daha fazla değer kaybetti.