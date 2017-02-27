Altay Tankı Sözleşmesi İptal Edildi!

Tümosan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında, Altay tankı projesinin güç grubunun geliştirilmesi için imzalanan sözleşme karşılıklı olarak iptal edildi.

Tümosan, SSM ile Altay Tankının motor geliştirilmesine yönelik bir sözleşme imzalamıştı. Fakat imzalanan sözleşmede, SSM tarafından Tümosan'a verilen ikinci ek sürenin de dolmasının ardından iki taraf arasında, cezasız olarak sözleşme karşılıklı feshedildi. Sözleşmenin iptali, KAP'a da açıklandı.

Sözleşmenin iptali nedeni ile bir bakıma okları üzerine çeken Tümosan, şirket ortağı Avusturyalı firma AVL ile olan sözleşmelerinin iptalini bu duruma neden olarak gösterdi. Konuyla ilgili Tümosan cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, özellikle bu teknolojileri elinde bulunduran ve pazarı kontrol eden ülkeler olumsuz tavır sergiledi" denilen açıklamada, "AVL şirketi, Avusturya hükümetinin Türkiye’nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren ihraç lisansı şartlarında ısrar ettiği için teknik destek sağlayıcı sözleşmesi (TDS) iptal edildi.

Gerek projenin hazırlık sürecinde ve gerekse TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif oluşturmak üzere Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla defalarca karşılıklı görüşme gerçekleştirmiş, görüşmeler sonrasında; teknik nedenlerle batılı firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, politik nedenlerle bir tek TDS ile proje süresince çalışma iş modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve destek kapsamı ile süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nun ülkemize karşı aldığı olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya’nın Türkiye’ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi kararı, batı kökenli firmalardan gelecekte teknik destek ve askeri nitelikli kritik malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının imkansız olacağı ve sözleşme yapılsa dahi bahse konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varılmıştır."

Projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde, ihaledeki en güçlü aday olduğunu da açıklayan Tümosan'ın hisselerinde %10'luk bir düşüş yaşanmış durumda. Altay Tankının motoru konusunda yerli motor üretimi oldukça önem arz ediyor. Bunun nedeni ise yurt dışı firmalarının fazla sayıda, toplu şekilde motor satışları yapmaları durumunda hükümetten tankın kullanımına yönelik kısıtlayıcı isteklerde bulunmaları.

Yani uzun lafın kısası sağa sola muhtaç olmadan kendi motorumuzu kendimiz geliştirme amacındaydık. Bu amaca yönelik çalışmalarımız da oldukça iyi gidiyordu. Fakat sözleşmenin iptal olması, şu an için Altay Tankının önüne de bir engel çekmiş durumda.