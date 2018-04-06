Düşüncelerinizi Okuyup Yanıt Veren Kulaklık - AlterEgo

ABD’de bulunan ve dünyanın en büyük araştırma enstitülerinden birisi olan MIT, yoğun çalışmalar sayesinde geliştirilen yeni kulaklığı AlterEgo’yu tanıttı. Kulaklık, beynimizdeki sinyalleri algılayarak aklımızı okuyor, düşündüğümüz kelimeleri seslendiriyor.

Robotlar, en azından uygun sensörlere ve teknolojiye sahip olanlar, artık aklımızı okuyabilirler. Sizi korkutmak istemiyoruz ancak MIT’nin yeni kulaklığı tam olarak bu anlama geliyor. Elbette temel amaç çok daha farklı, ancak durumdan yapılacak çıkarımların sayısı çok fazla.

AlterEgo ismindeki bu kulaklık, insanın başına ve çenesine doğru uzantılarıyla zaten sıradan bir aksesuar gibi gözükmüyor. Ancak siz onunla konuştuğunuzda, bir kelime söylemeseniz dahi sizi dinliyor ve size sesli olarak yanıtlar verebiliyor. Örneğin bir sokakta yürürken nerede olduğunuzu düşünürseniz, bu sinyaller kulaklık tarafından okunup sorunuz yanıtlanmış oluyor.

MIT, AlterEgo için şöyle bir video yayınladı:

Evet, bu kulaklıkla gerçekten de hiçbir harekette bulunmadan, sadece düşüncelerinizle televizyonları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca istenildiği takdirde kulaklık yalnızca sizinle iletişim kurmak için cevaplarını kulağınıza fısıldayabiliyor. Yani sadece düşünerek pek çok şeyin cevabını alabiliyorsunuz.

AlterEgo, 15 katılımcının yer aldığı bir araştırmada, beyin sinyallerini %92 doğruluk oranıyla okuduğunu da kanıtladı. Kulaklığın geliştiricisi ve fikir babası olan MIT lisans öğrencisi Arnav Kapur, teknolojiyi bir tür geniş istihbarat ağı teknolojisi olarak nitelendiriyor. Kapur’un tez danışmanı Pattie Maes, “Cep telefonlarımız ve diğer cihazlarımız olmadan yaşamamız çok zorlaşıyor, telefon kullanımının artık yıkıcı sonuçlar var. Öğrencilerim ve ben uzun zamandır, böyle cihazların sağlayabileceği faydalar üzerinde çalışmalar ve deneyler yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Açıkçası böyle bir teknoloji, işaret dili ile konuşmak zorunda kalan engelli dostlarımızın hayat kalitesini arttırabilir. Ancak ne yazık ki yapılan açıklamalarda bu yönde bir faydaya dikkat çekilmediğini görüyoruz.

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