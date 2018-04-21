Alternatif İsimlere 'Nickname' Demeye Nasıl Başladık?

Nickname, son yıllarda oldukça fazla kullanılan popüler bir kavram haline geldi. Türkçe'de lakap ya da rumuz olarak geçen nickname kavramı aslında 14. yüzyıldan beri var.

Nicknamelerin benzer bir formu olan 'eke name' isimli kavram, 14. yüzyıldan beri kullanılıyor ve aslında ek isim anlamına geliyor. İlk örneklerine 1300'lü yılların başlarında rastlanan bu kavram, sonrasında zamanla yaygınlaşarak kullanılıyor. Aslında eke kelimesi, çok eski bir kelime ve 1200'den fazla kelimenin kökeni olmuş durumda. Bizim son yıllarda sıklıkla kullandığımız nickname kelimesi de, ekename kelimesinden türeyen ifadelerden biri aslında.

Aslında kullandığımız tüm kelimelerin etimolojik olarak çok farklı kökenleri ve anlamları var. Farklı bir dilde ya da farklı bir anlamda kullanılan bir kelime, diller arasında anlam ve şekil olarak evrimleşip kullandığımız halini alıyor ve aslında kelimelerin evrimi asla durmuyor. Nickname kavramının da benzer bir evrimden geçtiği ve ekename = nekename = nickname şeklinde bir evrim geçirdiği düşünülüyor.

Dillerin kökeni ve kelimelerin geçmişten günümüze evrimine dair pek çok çalışma yürütülüyor ve dilbilimciler bu konuda oldukça titiz davranıyor. Nicknamein ekenameden geldiği de su götürmez bir gerçek çünkü nick kelimesinin anlamına bakıldığında aslında tek başına çok anlamlı bir kelime olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Birçok kelime grubunda kullanılsa da tekil bir anlamı olmayışı, nick ve namein bir araya gelmesinin tek sebebinin ekename kelimesi olduğunu gösteriyor.