Oldukça Kötü Bir Alternatif Tarihe Sahip 5 Video Oyunu!

Tarih, insanlığın yazıyı keşfetmesiyle kayıt altına alınmış ancak daha öncesini de kapsayan bir bilim dalı. Geçmişin ele alındığı tarih, birçok anlamda kesinlik içermektedir ve zamanda yolculukla müdahale edilmediği sürece de öyle kalacaktır. Ancak ya alternatif bir tarih senaryosu ele alan oyunlar?

Evet yukarıda da belirttiğimiz gibi tarih geçmişi inceliyor ve geçmişte bazı kesin sonuçlar var. Örneğin 1945 yılında Sovyetler Birliği'nin Berlin'e girmesiyle Naziler fiili olarak II. Dünya Savaşı'nın yenik tarafında yer aldı. Ya da 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunlar kesin olgular olmakla birlikte mevcut durumda değiştirilemezlerdir de. Ancak bazı oyunlar alternatif bir tarih senaryosu üzerine kendisini işlerler. Biz de bu yazıda en vahşi alternatif geçmişlerden bazılarını inceleyeceğiz. Olmayan dünyalara hoş geldiniz.

BioShock

Mesela böyle bir tarih hiç olmadı. Bir objektivist ve iş adamı olan Andrew Ryan 1940 yılında bir su altı şehri planlamadı ve kurmadı. Orada yaşayan insanlardan hiçbiri herhangi bir plazmid keşfetmedi dolayısıyla insan DNA'sıyla birleştirilince süper güçleri ortaya çıkaramadı. Orada hiç büyük bir huzursuzluk oluşmadı ve Splicers, Little Sisters ve Big Dadies gibi korkunç yaratıklar asla yaratılmadı.

Prey (2017)

1960'lı yılların başında, Başkan John F. Kennedy uzay programının genişletilmesine başladı ve on yıl içerisinde ayda bir astronot olacağına dair söz verdi. NASA, bu sözü yerine getirse de, Kennedy'nin 1963'de suikaste uğramasıyla artık en büyük savunucusu olmayan uzay programını sonlandırdı. Kennedy yaşasaydı ABD'nin uzay programı nasıl gelişirdi tam olarak kestirmek zor.

Bu oyun tam da bu dönemi anlatıyor. Prey'e göre Kennedy suikastten canlı kurtulur. Daha sonra haliyle bu uzay düşkünü ABD başkanı uzaya yönelik büyük yatırımlarla insanlığı bir adım öne taşır. ABD daha sonra Sovyetler Birliği uydusu vasıtasıyla görüntülenen uzaylı ırkını buluyor. Hikayenin devamında Sovyetler dağılıyor ve ABD uzaylı ırkı üzerinde "Axiom Projesi" kapsamında deneyler yapıyor. Oyunun devam eden senaryosunda tahmin edeceğiniz gibi sorunlar çıkıyor ve herşey bir anda değişiyor.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Eğer Naziler II. Dünya Savaşı'nı kazansaydı? Kesinlikle bu bir kabus olurdu. Bu oyun serisinin sonuncusunu kabus olarak tanımlamak bile yetersiz kalır.

Savaştan sonra, Naziler hayal ettikleri korkunç yeni teknolojilerini üretmek için kendi bilimsel yöntemlerini kullanıyorlar. Ayrıca serinin önceki oyunlarında olduğu gibi dünyayı ele geçirme isteklerinde de oldukça kararlılar. Bu sırada eski bir kahraman olan B.J. Blazkowicz 14 yıldır komada bulunuyor. Daha sonra uyanıyor ve Nazilere karşı Direniş'e katılarak onlara kanlı bir son veriyor.

Fallout

1950'li yıllarda yaşayan birisinin gelecek tahayyülü üzerine kurulan Fallout hikayesine göre 2077 yılında bir savaş çıkmış ve iki saat içinde tüm dünya karanlık bir çağın içerisinde kalmıştır.Fallout'un İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizimkinden ayrılan alternatif bir zaman çizgisi bulunmaktadır.

S.T.A.L.K.E.R.

Stalker filminden ve Uzayda Piknik kitabından esinlenerek ortaya çıkan oyunun hikayesine göre Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reakötürünün patlamasından sonra, santralin çevresinde oluşturulan karantina bölgesinde deneyler yapılmaya başlanır. Deneylerde yapılan bir hata, karantina bölgesinde çeşitli anomalileri ve "artifact"leri oluşturur. Buraya kısaca "Bölge"yi (The Zone) denir. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar buraya akın eder. Oyunda, bu akın eden insanlardan biri kontrol edilmektedir.