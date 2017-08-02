Altın Elbiseli Adam'ın Ölmeden Önce Çektiği Son Video

Hiç beklemediğimiz bir zamanda aramızdan ayrılan Barkın Bayoğlu'nun YouTube kanalında uzun bir video paylaşıldı.

Bütün bir ülkeye motoru sevdiren Altın Elbiseli Adam yani Barkın Bayoğlu’nun trafik kazası sonrası ölümü, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir motor konvoyu oluşturarak son yolculuğuna uğurlanan bu örnek insanın bir daha videolarını izleyemeyeceğimizi düşünüyorduk ki çok ama çok özel bir video ile karşılaştık.

Birkaç saat önce Altın Elbiseli Adam’ın YouTube kanalında yeni bir video paylaşıldı. Yayınlanan video, Bayoğlu’nun Peru seyahaetinde geçiyor.

Sanki son videosuymuş gibi duygusal konuşmalar yapan Bayoğlu, videonun sonunda yaptığı kısa konuşma ile herkese veda etti.

Altın Elbiseli Adam: Her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi, unutmayın; gidecek hep daha fazla yol var.

Hemen videoya ulaşmak için buraya tıklayarak Altın Elbiseli Adam'ın YouTube sayfasına gidebilirsiniz.