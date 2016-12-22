151 Bin Dolar Değerinde Trump Logolu Som Altın ve Elmas Kaplamalı iPhone 7!

Goldgenie isimli şirket, Trump'a özel altın kaplama iPhone 7'sini satışa sundu. Şirket bu telefon için 151 bin dolar para istiyor.

Özellikle birkaç yıldır siyasetçi ve devlet adamlarına yönelik tasarlanan maddi değeri oldukça yüksek değerli madenlerle kaplanmış akıllı telefonları görüyoruz. Bu akıllı telefonlardan biri ise yeni ABD başkanı Donald Trump için tasarlandı.

CNN Money tarafından aktarılan bilgiye göre özel altın kaplama telefonlarıyla ün yapmış Goldgenie, 45. ABD başkanı Donald Trump için özel olarak tasarladığı iPhone 7'yi satışa sundu. Telefon som altın ve elmas ile kaplanmış.

Her yanıyla özel olarak tasarlanan bu telefona sahip olmak içinse Trump hayranlarının 151 bin doları gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca firma ilerleyen dönemlerde bu telefonu Donald Trump'a da takdim etmek istediğini belirtmiş. Şu an için bu telefondan sadece bir adet var.