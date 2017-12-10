Altın Kelebek Ödül Töreni Başladı, İşte Finalistler!

Televizyon dünyasının Türkiye için en prestijli ödüllerinden birisi olan 44. Pantene Altın Kelebek ödül töreni Kanal D'de başladı. Peki törende yarışan finalistler kimler?

Bugün saat 19.45'te başlayan ödül törenin de sunuculuk görevlerini Ayça Ayşin Turan ve Cem Davran yerine getiriyor. Birçok ünlü ismin katıldığı törende aynı zamanda bir ilk gerçekleşecek. Pantene Altın Kelebek jürisi tarafından belirlenen adayların yanı sıra, halk, kendi adayını aday listesine ekleyerek oyunu kullanabilecek.

En yüksek oy oranına sahip adaylar, ikinci bölümde yer alacak ve bu yılın ödül kazananlarından biri olmak için yarışacaklar. Gecenin sonunda 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahipleri ile buluşacak.

Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul Ekibi Törende Yok

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul adlı dizinin ekibiyle problemler yaşayan Okan Bayülgen, törene katılmadı. Bununla birlikte Diriliş Ertuğrul dizi ekibi de Altın Kelebek'te yer almadı. Bayülgen'in o dönemki programı da törendeki kriz yüzünden yayından kaldırılmıştı.

ALTIN KELEBEK ÖDÜL KATEGORİLERİ

Televizyon ödülleri

“En İyi Kadın Sunucu”

“En İyi Erkek Sunucu”

“En İyi Kadın Haber Sunucusu”

“En İyi Erkek Haber Sunucusu”

“En İyi Haber Programı”

“En İyi Yerli Dizi”

“En İyi Komedi Dizisi”

“En İyi Drama”

“En İyi Kadın Komedi Oyuncusu”

“En İyi Erkek Komedi Oyuncusu”

“Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu”

“Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu”

“En İyi Yarışma Programı”

“En İyi Talk Show”

“En İyi Spor Programı”

“En İyi Magazin Programı”

“En İyi Güncel Kültür-Sanat Programı”

Müzik ödülleri

“Yılın En İyi Şarkısı”

“En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist”

“En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist”

“En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist”

“En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist”

“En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist”

“En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist”

“En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist”

“En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist”

“En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist”

“En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist”

“En İyi Çıkış Yapan Solist”

“En İyi Grup”

“En İyi Çıkış Yapan Grup”

“En İyi Klip”

İŞTE FİNALİSTLER

EN İYİ DİZİ

Diriliş Ertuğrul – TRT1

İçerde – Show TV

Kalp Atışı – Show TV

Söz – Star TV

Vatanım Sensin – Kanal D

EN İYİ KADIN OYUNCU

Aslı Enver – İstanbullu Gelin

Bensu Soral – İçerde

Burçin Terzioğlu – Poyraz Karayel

Öykü Karayel – Kalp Atışı

Serenay Sarıkaya – Fi

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Aras Bulut İynemli – İçerde

Burak Özçivit – Kara Sevda

Çağatay Ulusoy – İçerde

İlker Kaleli – Poyraz Karayel

Tolga Sarıtaş – Söz

EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

Ateşböceği – Star TV

Dolunay – Star TV

Güldür Güldür Show – Show TV

Kiralık Aşk – Star TV

Şevkat Yerimdar – Fox

EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

Aylin Kontente – Güldür Güldür Show

Basak Parlak- Şevkat Yerimdar

Elçin Sangu – Kiralık Aşk

Hande Erçel – Aşk Laftan Anlamaz

Nilay Deniz – Ateşböceği



EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

Barış Arduç – Kiralık Aşk

Burak Deniz – Aşk Laftan Anlamaz

Çağlar Çorumlu – Güldür Güldür Show

Özgürcan Çevik – Şevkat Yerimdar

Seçkin Özdemir – Ateşböceği

EN İYİ YÖNETMEN

(1 ve 2. Sezon) Çağrı Vila Lostuvalı, (3. Sezon) Osman Taşçı – Poyraz Karayel

Aytaç Çiçek – Kalp Atışı

Durul Taylan, Yağmur Taylan – Vatanım Sensin

Uluç Bayraktar – İçerde

Yağız Alp Akaydın – Söz

EN İYİ SENARİST

Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu – İçerde

Ethem Özışık – Poyraz Karayel

Ethem Özışık – Söz

Meriç Acemi – Kiralık Aşk

Nuran Evren Şit – Vatanım Sensin

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

Alpay Göltekin – Zeynep Alasya “Poyraz Karayel”

Alpay Göltekin – Zeynep Alasya Jenerik: Aydilge Sarp “Kiralik Aşk”

Atakan Ilgazdağ “Söz”

Toygar Işıklı “İçerde”

Toygar Işıklı “Kara Sevda”

EN İYİ KADIN SUNUCU

Esra Erol – Esra Erol'da – ATV

Evrim Akın – Çocuktan Al Haberi – SHOW TV

Ezo Sunal – Güldüy Güldüy Show Çocuk – SHOW TV

Müge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Öykü Serter – İşte Benim Stilim – TV8



EN İYİ ERKEK SUNUCU

Acun Ilıcalı – Survivor, O Ses Türkiye – TV8

Ali İhsan Varol – Kelime Oyunu – teve2

Ali Sunal – Güldür Güldür Show – SHOW TV

Beyazıt Öztürk – Beyaz Show – KANAL D

Murat Yıldırım – Kim Milyoner Olmak İster – ATV

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

Deniz Türe – ATV Gün Ortası

Gülbin Tosun – Fox

Jülide Ateş – Show TV Haber

Nazlı Çelik – Star Ana Haber

Pelin Çift – Gündem Ötesi – TRT1

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

Ahmet Hakan – Kanal D Haber

Cem Öğretir – ATV Ana Haber – ATV

Erhan Çelik – TRT Ana Haber

Fatih Portakal – Fox

İsmail Küçükkaya – Fox

EN İYİ HABER PROGRAMI

5N1K – Cüneyt Özdemir – CNN Türk 20.00

Canan Barlas ile Gündem – A Haber 21.00

Halk Arenası – Yılmaz Özdil-Uğur Dündar – Halk TV 21.00

Kanal D ile Günaydın Türkiye 07.00

Son Durak – Melih Altınok – ATV 00.30

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI

Arda’nın Mutfağı – TV8

Esra Erol’da – ATV

Gardırop Savaşları – Fox

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Survivor Panorama – TV8

EN İYİ SPOR PROGRAMI

90'A – Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Serkan Korkmaz, Güven Taner

90+ Programı – Nebil Evren – NTV

Beyaz Futbol – Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ertem Şener – Beyaz TV

Stadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli, Ali Gültiken – TRT

Yüzde Yüz Futbol – Rıdvan Dilmen, Murat Kosova – NTV

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Bensu Soral – Çağatay Ulusoy “İçerde”

Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli “Poyraz Karayel”

Elçin Sangu – Barış Arduç “Kiralık Aşk”

Miray Daner – Boran Kuzum “Vatanım Sensin”

Öykü Karayel – Gökhan Alkan “Kalp Atışı”

EN İYİ YARIŞMA

Çocuktan Al Haberi – Show TV

Kelime Oyunu – teve2

Kim Milyoner Olmak İster – ATV

O Ses Türkiye – TV8

Survivor – TV8

EN İYİ POP MÜZİK ERKEK

Buray

Edis

Murat Boz

Oğuzhan koç

Tarkan

EN İYİ POP MÜZİK KADIN

Demet Akalın

Ece Seçkin

Hadise

Sezen Aksu

Sıla

EN İYİ MÜZİK GRUBU

Athena

Kolpa

MFÖ

Seksendört

Zakkum

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN

Aleyna Tilki

Bahadır Tatlıöz

Çağatay Akman

Feride Hilal Akın – Enbe – Bilir mi

Kalben

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN

Ebru Gündeş

Ebru Yaşar

Kibariye

Sibel Can

Zara

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK

Alişan

Hakan Altun

Koray Avcı

Serkan Kaya

Volkan Konak

EN İYİ KLİP

Çok Çok – Mustafa Nurdoğdu (Edis)

Oguzhan Koç (Küsme Aşka) Yönetmen: Bedran Güzel

Sen Olsan Bari – Serdar Börcan (Aleyna Tilki)

Ya Bu İşler Ne – Mabel Matiz, Anıl Can

Yolla – Murad Küçük (Tarkan)



YILIN ŞARKISI

Ateşle Oynama – Sıla/Erol Evgin

Beni Çok Sev – Tarkan

Çok Çok – Edis

Sen Olsan Bari-Aleyna Tilki

Yolla – Tarkan



EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER

Danla Biliç

Enes Batur

Kafalar

Meryem Can

Orkun Işıtmak

EN İYİ PROJE: (MÜZİK)

130 BPM Forte – Ozan Doğulu

50. Yıl Saygı Albümü – Zülfü Livaneli

Çeyrek Asır – Harun Kolçak

Mirkelam Şarkıları – Mirkelam

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları – Tuna Kiremitçi

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Alihan Türkdemir – Dolunay

Berat Efe Parlar – Güldüy Güldüy Show

Beren Gökyıldız – Anne

Ebrar Demirbilek – Çocuktan Al Haberi

Efe Dadak – Çocuktan Al Haberi