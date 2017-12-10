Altın Kelebek Ödül Töreni Başladı, İşte Finalistler!

Bugün saat 19.45'te başlayan ödül törenin de sunuculuk görevlerini Ayça Ayşin Turan ve Cem Davran yerine getiriyor. Birçok ünlü ismin katıldığı törende aynı zamanda bir ilk gerçekleşecek. Pantene Altın Kelebek jürisi tarafından belirlenen adayların yanı sıra, halk, kendi adayını aday listesine ekleyerek oyunu kullanabilecek.
En yüksek oy oranına sahip adaylar, ikinci bölümde yer alacak ve bu yılın ödül kazananlarından biri olmak için yarışacaklar. Gecenin sonunda 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahipleri ile buluşacak.
Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul Ekibi Törende Yok
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul adlı dizinin ekibiyle problemler yaşayan Okan Bayülgen, törene katılmadı. Bununla birlikte Diriliş Ertuğrul dizi ekibi de Altın Kelebek'te yer almadı. Bayülgen'in o dönemki programı da törendeki kriz yüzünden yayından kaldırılmıştı.
ALTIN KELEBEK ÖDÜL KATEGORİLERİ
Televizyon ödülleri
“En İyi Kadın Sunucu”
“En İyi Erkek Sunucu”
“En İyi Kadın Haber Sunucusu”
“En İyi Erkek Haber Sunucusu”
“En İyi Haber Programı”
“En İyi Yerli Dizi”
“En İyi Komedi Dizisi”
“En İyi Drama”
“En İyi Kadın Komedi Oyuncusu”
“En İyi Erkek Komedi Oyuncusu”
“Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu”
“Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu”
“En İyi Yarışma Programı”
“En İyi Talk Show”
“En İyi Spor Programı”
“En İyi Magazin Programı”
“En İyi Güncel Kültür-Sanat Programı”
Müzik ödülleri
“Yılın En İyi Şarkısı”
“En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist”
“En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist”
“En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist”
“En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist”
“En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist”
“En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist”
“En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist”
“En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist”
“En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist”
“En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist”
“En İyi Çıkış Yapan Solist”
“En İyi Grup”
“En İyi Çıkış Yapan Grup”
“En İyi Klip”
İŞTE FİNALİSTLER
EN İYİ DİZİ
Diriliş Ertuğrul – TRT1
İçerde – Show TV
Kalp Atışı – Show TV
Söz – Star TV
Vatanım Sensin – Kanal D
EN İYİ KADIN OYUNCU
Aslı Enver – İstanbullu Gelin
Bensu Soral – İçerde
Burçin Terzioğlu – Poyraz Karayel
Öykü Karayel – Kalp Atışı
Serenay Sarıkaya – Fi
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Aras Bulut İynemli – İçerde
Burak Özçivit – Kara Sevda
Çağatay Ulusoy – İçerde
İlker Kaleli – Poyraz Karayel
Tolga Sarıtaş – Söz
EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ
Ateşböceği – Star TV
Dolunay – Star TV
Güldür Güldür Show – Show TV
Kiralık Aşk – Star TV
Şevkat Yerimdar – Fox
EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
Aylin Kontente – Güldür Güldür Show
Basak Parlak- Şevkat Yerimdar
Elçin Sangu – Kiralık Aşk
Hande Erçel – Aşk Laftan Anlamaz
Nilay Deniz – Ateşböceği
EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
Barış Arduç – Kiralık Aşk
Burak Deniz – Aşk Laftan Anlamaz
Çağlar Çorumlu – Güldür Güldür Show
Özgürcan Çevik – Şevkat Yerimdar
Seçkin Özdemir – Ateşböceği
EN İYİ YÖNETMEN
(1 ve 2. Sezon) Çağrı Vila Lostuvalı, (3. Sezon) Osman Taşçı – Poyraz Karayel
Aytaç Çiçek – Kalp Atışı
Durul Taylan, Yağmur Taylan – Vatanım Sensin
Uluç Bayraktar – İçerde
Yağız Alp Akaydın – Söz
EN İYİ SENARİST
Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu – İçerde
Ethem Özışık – Poyraz Karayel
Ethem Özışık – Söz
Meriç Acemi – Kiralık Aşk
Nuran Evren Şit – Vatanım Sensin
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ
Alpay Göltekin – Zeynep Alasya “Poyraz Karayel”
Alpay Göltekin – Zeynep Alasya Jenerik: Aydilge Sarp “Kiralik Aşk”
Atakan Ilgazdağ “Söz”
Toygar Işıklı “İçerde”
Toygar Işıklı “Kara Sevda”
EN İYİ KADIN SUNUCU
Esra Erol – Esra Erol'da – ATV
Evrim Akın – Çocuktan Al Haberi – SHOW TV
Ezo Sunal – Güldüy Güldüy Show Çocuk – SHOW TV
Müge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Öykü Serter – İşte Benim Stilim – TV8
EN İYİ ERKEK SUNUCU
Acun Ilıcalı – Survivor, O Ses Türkiye – TV8
Ali İhsan Varol – Kelime Oyunu – teve2
Ali Sunal – Güldür Güldür Show – SHOW TV
Beyazıt Öztürk – Beyaz Show – KANAL D
Murat Yıldırım – Kim Milyoner Olmak İster – ATV
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU
Deniz Türe – ATV Gün Ortası
Gülbin Tosun – Fox
Jülide Ateş – Show TV Haber
Nazlı Çelik – Star Ana Haber
Pelin Çift – Gündem Ötesi – TRT1
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU
Ahmet Hakan – Kanal D Haber
Cem Öğretir – ATV Ana Haber – ATV
Erhan Çelik – TRT Ana Haber
Fatih Portakal – Fox
İsmail Küçükkaya – Fox
EN İYİ HABER PROGRAMI
5N1K – Cüneyt Özdemir – CNN Türk 20.00
Canan Barlas ile Gündem – A Haber 21.00
Halk Arenası – Yılmaz Özdil-Uğur Dündar – Halk TV 21.00
Kanal D ile Günaydın Türkiye 07.00
Son Durak – Melih Altınok – ATV 00.30
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI
Arda’nın Mutfağı – TV8
Esra Erol’da – ATV
Gardırop Savaşları – Fox
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor Panorama – TV8
EN İYİ SPOR PROGRAMI
90'A – Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Serkan Korkmaz, Güven Taner
90+ Programı – Nebil Evren – NTV
Beyaz Futbol – Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ertem Şener – Beyaz TV
Stadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli, Ali Gültiken – TRT
Yüzde Yüz Futbol – Rıdvan Dilmen, Murat Kosova – NTV
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
Bensu Soral – Çağatay Ulusoy “İçerde”
Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli “Poyraz Karayel”
Elçin Sangu – Barış Arduç “Kiralık Aşk”
Miray Daner – Boran Kuzum “Vatanım Sensin”
Öykü Karayel – Gökhan Alkan “Kalp Atışı”
EN İYİ YARIŞMA
Çocuktan Al Haberi – Show TV
Kelime Oyunu – teve2
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
O Ses Türkiye – TV8
Survivor – TV8
EN İYİ POP MÜZİK ERKEK
Buray
Edis
Murat Boz
Oğuzhan koç
Tarkan
EN İYİ POP MÜZİK KADIN
Demet Akalın
Ece Seçkin
Hadise
Sezen Aksu
Sıla
EN İYİ MÜZİK GRUBU
Athena
Kolpa
MFÖ
Seksendört
Zakkum
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN
Aleyna Tilki
Bahadır Tatlıöz
Çağatay Akman
Feride Hilal Akın – Enbe – Bilir mi
Kalben
EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN
Ebru Gündeş
Ebru Yaşar
Kibariye
Sibel Can
Zara
EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK
Alişan
Hakan Altun
Koray Avcı
Serkan Kaya
Volkan Konak
EN İYİ KLİP
Çok Çok – Mustafa Nurdoğdu (Edis)
Oguzhan Koç (Küsme Aşka) Yönetmen: Bedran Güzel
Sen Olsan Bari – Serdar Börcan (Aleyna Tilki)
Ya Bu İşler Ne – Mabel Matiz, Anıl Can
Yolla – Murad Küçük (Tarkan)
YILIN ŞARKISI
Ateşle Oynama – Sıla/Erol Evgin
Beni Çok Sev – Tarkan
Çok Çok – Edis
Sen Olsan Bari-Aleyna Tilki
Yolla – Tarkan
EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER
Danla Biliç
Enes Batur
Kafalar
Meryem Can
Orkun Işıtmak
EN İYİ PROJE: (MÜZİK)
130 BPM Forte – Ozan Doğulu
50. Yıl Saygı Albümü – Zülfü Livaneli
Çeyrek Asır – Harun Kolçak
Mirkelam Şarkıları – Mirkelam
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları – Tuna Kiremitçi
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
Alihan Türkdemir – Dolunay
Berat Efe Parlar – Güldüy Güldüy Show
Beren Gökyıldız – Anne
Ebrar Demirbilek – Çocuktan Al Haberi
Efe Dadak – Çocuktan Al Haberi