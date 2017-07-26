Alüminyum Folyonun Gününüzü Kurtaracağı 3 Farklı Kullanımı

Alüminyum folyoyu genelde fırında bir şey pişireceğimiz zaman ya da bir şeyleri sarmak için kullanıyoruz. Peki alüminyum folyonun bundan daha fazlasına yarayabileceğini hiç düşündünüz mü?
İşte alüminyum folyonun günlük hayattaki 3 faydalı kullanımı:
1- Pil ömrünüzü uzatın
Piliniz bittiyse ve yenisini hemen temin edemiyorsanız, alüminyum folyoyu fotoğrafta göründüğü gibi kullanarak pilinizin ömrünü bir miktar uzatabilirsiniz.
2- Wi-Fi sinyalini güçlendirin
Alüminyum folyo ile Wi-Fi sinyalini güçlendirmek mümkündür. Folyoyu birkaç kez katlayın ve modemin arka kısmına bir aynaymış gibi yerleştirin.
3- Kendi S Pen'inizi Yapın
Dokunmatik ekranlar, alüminyum folyoları algılar. İsterseniz ince bir çubuğun ya da bir kalemin ucuna alüminyum folyo sararak kendi S peninizi yapabilirsiniz. Ayrıca telefonunuz eldiveninizi algılamıyorsa, parmaklarınızın ucuna alüminyum folyo sarabilirsiniz.