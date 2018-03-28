Alzheimer Hastalığının Sebebi Dopamin Eksikliği mi?

Bugüne kadar yaşlıları ve hastanın çevresinin hayat şartlarını çok düşüren Alzheimer hastalığına henüz kesin bir çözüm bulunmuş değil.

Türkiye'de yaklaşık 600 bin kişi Alzheimer ile mücadele ediyor. Türkiye'de nüfusunun %8,7’sini oluşturan Alzheimer'ın risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Buna karşın, diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor. Şu an dünyada yaklaşık 47 milyon Alzheimer hastası mevcut ve 2030’da 76 milyon, 2050’de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor.

Yeni bir araştırma gösteriyor ki, beyindeki bazı kimyasalların azlığının tespit edilmesi, erken Alzheimer teşhisi için kullanılabilir. Araştırmacılara göre, dopamin üreten hücre sayısı azaldıkça, insanların hafıza ve yeni bilgileri öğrenebilme yetenekleri azalaır bu durum da bunama riskine yol açabilir.

Dopamin Nedir?

Hareketleri düzenleyen Dopamin, beynin hipokampus olarak bilinen anıların depolanmasından sorumlu bölgesini besler. Dopaminin aşırı fazlalığı da veya eksikliği gibi bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uyuşturucu veya sigara kullanımı sonucu dopamin miktarının artışı, sinir bağlarının tahribinden ötürü bağımlılığa yol açar.

Sheffield Üniversitesi Profesörü Annalena Venneri, bu çalışmalar sonrası şunları söyledi: "Sonuçlar, Alzheimer hastalığını tetikleyebilecek çok erken bir değişikliğe işaret ediyor. Bu konuda daha çok çalışma gerekli ancak bu bulgular, Alzheimer hastalığının erken belirtileri için yaşlı nüfusun taranmasında yeni bir tedavinin önünü açabilir."

Alzheimer Hastalığı Ne gibi Sonuçlar Doğurur?

Hastalığın ilerlemesi yavaş ve kademelidir. Ortalama olarak, hastalar tanı konulduktan sonra beş ila yedi yıl yaşayabilirler ancak bazı hastalar on ila 15 yıl yaşayabilmektedir.

Hastalığın Erken Semptomları:

Kısa süreli hafıza kaybı

Kaybolma

Davranışsal değişiklikler

Ani ruh hali değişimleri

Son Evrede Hastalık Semptomları:

Yakın aile üyelerini, tanıdık nesneleri veya yerleri tanıyamama, şiddetli hafıza kaybı

Saldırgan davranışa yol açan, dünyayı anlamayı başaramama konusunda endişe

Yürümeyi becerememe

Yeme sorunları

Çoğu hastanın son evrede 24 saat bakım ihtiyacı olacaktır.

Alzheimer's Society araştırma başkanı Dr James Pickett, şunları ekledi: "Alzheimer 21. yüzyılın en büyük katilidir, ancak İngiltere genelinde 200.000'den fazla insanın Alzheimer tanısı koymadan hastalığa sahip olduğunu düşünüyoruz. Alzheimer teşhis etmek için basit bir bellek değerlendirmesi İngiltere'nin bazı bölgelerinde zor olabilir, bu yüzden yüksek bir bütçeyle bu yeni tip beyin taramasının, Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim yaratabileceği de bir gerçek."

Umuyoruz ki şu anlık çözümü olmayan ve birçok aileye çok zor anlar yaşatan ve sebebi büyük bir muamma olan bu hastalık da ilerleyen dönemlerde tedavi edilebilir bir hale gelecektir.