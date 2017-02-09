Normalde hackerların pek dokunmadığı işletim sistemi olan Mac OS’te zararlı yazılım sayısı artıyor!

Bir virüs ya da zararlı bir yazılım durumu genellikle Windows tarafında ortaya çıkarken hackerların fazla ilgilenmediği Mac OS tarafı ise “Mac’te virüs olmaz ki” algısı da yaygın olarak bilinir. Ancak elbette durum hiç de öyle değil. Son dönemde iyice artan Mac kullanıcı sayısı sebebiyle iyice ilgi çeken Mac OS’te yeni bir zararlı ortaya çıktı.

İran merkezli hackerlar tarafından kullanıldığı söylenen MacDownloader isimli zaralı yazılım, görünüşte bir Flash Player güncellemesi gibi ya da Bitdefender gibi görünmekte. Bu yazılım yanlışlıkla da olsa indirildiğinde kullanıcı bilgilerini hacker grubuna aktarırken böylelikle önemli bilgileriniz MacBook, iMac ve Mac Mini gibi cihazlardan aktarılabiliyor.

Bu noktada hem indirdiğiniz içeriklere hem de girdiğiniz sitenin doğru olup olmadığını kontrol etmenizde ve emin olmanızda fayda var. Artık sadece Windows değil, aynı zamanda ciddi manada MacOS kullanıcıları da zararlı yazılım ve hackerların radarına resmen girmiş bulunmakta.