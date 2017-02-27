Telefon Dolancılarının Yeni Yöntemi Ortaya Çıktı!

Telefon dolandırıcıları size "Beni duyabiliyor musunuz?" sorusunu sorarak "evet" cevabı aldığında bu evet cevabını sözlü bir sözleşme gibi gösterebiliyor.

Ne yazık ki bir türlü sonu gelmeyen telefon dolandırıcılığı gün geçtikçe farklı boyutlarda karşımıza çıkabiliyor öyle ki akla gelmeyecek yöntemler, bazen bu konuda çok tedbirli olduğunu düşünen kişilerin bile dolandırılmasına neden olabiliyor.

Telefon dolandırıcıları yeni yönteminde karşıdaki kişiye "evet" dedirmeye çalışıyor. Örneğin "Sesimi duyabiliyor musunuz?" diyerek soran telefon dolandırıcıları, karşıdaki kişinin "evet" cevabını kaydediyor ve tıpkı sesli bir sözleşme yapmış gibi bu sesi kullanarak sizi tehdit ediyor. Birnevi şantaj yöntemi uygulayan bu dolandırıcılar, bu yöntemle size istediğinizi yaptırabileceğini düşünüyor.

Peki bu durumlarda ne yapmalıyız?

Öncelikle, güvenli olduğunu düşünmediğiniz numaraların çağrılarına yanıt vermemeniz ve görüşeceğiniz şirketlerin resmi numaralarını doğrulamanız sizin için daha iyi olacaktır. Öte yandan, "sesimi duyabiliyor musunuz?" sorusuyla karşılaşırsanız hiç cevap vermeyerek o telefon görüşmesini kapatabilirsiniz. Özellikle bu tarz görüşmelerde "evet ya da onaylıyorum" gibi kelimeleri kullanmamanız her zaman sizin için daha iyi olacaktır.