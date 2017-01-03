Aman Dikkat: Ucuza Powerbank Alacağım Derken Patlamayın!

Son dönemlerde en fazla satın alınan ürünlerden biri haline gelen powerbank alırken kesinlikle güvenilirliğine dikkat etmelisiniz.

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlar akıllı oldukları kadar iyi derecede batarya performansı göstermemekteler. Gün bitmeden bataryası tükenen telefonlar için ise en iyi çözüm powerbank olarak nitelendirdiğimiz taşınabilir şarj aletleri. Piyasada binlerce tür powerbank varken en önemli dikkat edilmesi gereken nokta ise tabiki marka güvenilirliği.

Sonuçta sadece bataryadan oluşan bu powerbankler bir telefondan çok daha büyük mAh değerine sahipler ve bir telefonun bile patladığında neler olduğunu defalarca gördüğümüz şu ortamda bir 10.000mAh, bir 20.000mAh powerbankin neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyoruz.

Bu nedenle artık zorunluluk haline gelen powerbank kullanımında kesinlikle bilinen bir marka ve gerekli güvenlik şartlarını karşılayan bir powerbank tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Samsung, Asus, Sony, Xiaomi, Aukey, GP, Duracell ve TP-Link gibi markalar başta olmak üzere güvenlik şartlarını yerine getirmiş markalardan ürün almanız önem taşıyor.

Sırf fiyatı ucuz diye markasız, ne olduğu belli olmayan ya da “Samsung bu hacı” demek için üzerine Samsung yazısı bastırılmış dandik mallar yerine mümkünse metal kasalı ve bilinen marka tercihiniz hayati önem taşıyabilir.

Bu nedenle bizim önerdiğimiz markalara ait güvenilir powerbankleri Teknostore güvencesiyle buradan satın alabilir, ya da merdiven altı gibi yerler yerine Media Markt, Bimeks, Teknosa, Vatan Bilgisayar gibi mağazalardan alışveriş yaparak satın alabilirsiniz.