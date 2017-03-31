Snapchat'in hikayeler özelliğinde kullanıcılar artık anahtar kelimelerle arama yaparak tüm hikayeleri filtreleyerek aradığı hikayeye ulaşabilecek.

Hatırlayacak olursanız Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, gençlerin ilk tercih ettiği olan sosyal ağlardan biri olan Snapchat'i satın alma girişiminde bulunmuş ancak başaramamıştı. Bu olayın üzerinden pek de zaman geçmeden Snapchat'in temelini oluşturulan 'hikayeler' özelliğinin önce Instagram'a, ardından Facebook Messenger, WhatsApp ve Facebook'a gelmesiyle birlikte Facebook şirketi Snapchat'in ortaya çıkardığı hikayeler özelliğini gereğinden fazla sahiplenmişti.

Son günlerde Facebook'un 'hikayeler' özelliğini fazlasıyla platformda kullanmasıyla birlikte tekrar düşüş yaşamamak için bir adım atan Snapchat, hikayeler içinde arama yapabileceğiniz yeni özelliğini duyurdu.

Snapchat'in hikayeler içindeki arama özelliği, hikayelerde neler olup bittiğini görüntüleri tarayarak algılıyor ve hikayedeki nesneler için anahtar kelimeler oluşturuyor. Bu anahtar kelimeleri aradığınızda ise hikayelere ulaşıyorsunuz.

Snapchat'in ardında ciddi bir ARGE çalışması olan yeni özelliğini Facebook'un kendi servislerine uyarlayıp uyarlamayacağını yakında göreceğiz.