Geçtiğimiz aylarda Yozgatlı Dayı ile evlenme muhabbetiyle müstakbel gelinimiz olan Amanda Cerny, Nusret’in Saltbae olarak dünyada popüler olan akımına dahil oldu.

Bildiğiniz gibi aylar önce Twitter üzerinden Yozgatlı Dayı olarak popülerleşen bir karakter ile evlilik muhabbeti yapmasıyla Türkiye’nin müstakbel gelini olan Amanda Cerny, aradan geçen zaman sonrası azalan ününü Nusr-et’in #Saltbae olarak adlandırılan tuz ekme akımına katılarak geri kazanmak istiyor.

Yukarıda görebileceğiniz Instagram videosuyla yaptığı makyajı Nusret’in etleri ile yaşadığı aşka uyarlayan Cerny, arka planda da Bangır Bangır şarkısı eşliğinde yapıyor. “Her sabah nasıl makyaj yapıyorum?” diyerek paylaştığı video hem Amanda Cerny tarafından paylaşılması hem de Nusret’in Saltbae konusu ile birlikte harmanlamasıyla kısa sürede 1.5 milyondan fazla izlenen videoya 10.000’den fazla da yorum var.