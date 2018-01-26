Amatör Araştırmacı NASA'nın Kayıp Uydusunu Buldu

Bu hafta başlarında amatör bir radyo gökbilimcisi olan Scott Tilley adlı bir adam ülkelerin gizli askeri uydularının varlığını araştırmaya karar verdi. Tilley, geçtiğimiz haftalarda SpaceX tarafından uzaya fırlatılırken başarısız olan gizli Zuma görevinden esinlendi.

İlk olarak radyo gökbilimi ya da radyo astronomiyi tanımlayacak olursak; temelleri 1931 yılına dayanan bu bilim dalı, gök cisimlerinin radyoelektrik dalgaları alanındaki elektromanyetik ışımasını inceliyor. Hatırlayacağınız üzere 3 hafta kadar önce SpaceX tarafından Amerikan ordusu için uzaya fırlatılan Zuma'nun kaybolduğu iddia edilmişti. Ancak misyonun gizliliği (Zuma'nın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz) kaderi ile ilgili her şeyin belirsiz olduğu anlamına geliyor. Tilley, Zuma'nın uzayda olduğuna ve diğer ülkelerin uzaya gönderdiği başka bazı donanımlara rastladığına dair bir ipucu bulabilirdi (belki de hala bulabilir). Ancak o Nasa'nın 'kayıp' olan bir uydusunu keşfetti.

Tilley araştırmalarına devam ederken oldukça temiz bir radyo sinyali yakaladı ve bu sinyalin yörüngesinin IMAGE adlı bir NASA uydusuyla eşleştiğini keşfetti. IMAGE 2000 yılında Dünya'nın manyetosferini incelemek için uzaya gönderilmişti ve 5 yıl süren görevinde Dünya'nın manyetik alan çizgileri boyunca hareket eden yüklü parçacıkların üç boyutlu bir haritasını oluşturdu. Ancak 2005 yılında NASA tarafından bir açıklama yapıldı ve bu uyduyla bağlantının kesildiği, zaten uydu sisteminin tek seferlik olduğu dolayısıyla kurtarılması için tasarlanmadığı belirtildi.

Tilley de uydunun uzayda kaldığını bildiği için yaptığı keşfin üzerinde durmadı. Fakat diğer frekanslara geçerken IMAGE'ın aktif olarak veri ilettiğini fark etti. Araştırmalar yapan Tilley, IMAGE'in kaybolma nedeninin elektrik kesintisinden kaynaklandığını öğrendi. Bu yüzden, sinyaline daha dikkatli bakmaya karar verdi ve uyduun IMAGE ile tutarlı bir hızda dönmekte olduğunu gösteren işaretlerin bulunduğunu doğruladı.

Uydunun mevcut halinin nasıl olduğuna veya donanımının ne kadarının hala çalışıp çalışmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Ancak misyonun orijinal araştırmacılarından Rice'in Patricia Reiff, Tilley'nin yayınladığı blog yazısını buldu ve faydalı bilimsel veriler sağlayabilecek harika araçlar var" diye yorum yaptı. Tilley'ye, izlediği sinyallerden veri çıkarması için gereken bilgileri almaya çalışacağını söyledi.

Kısaca anlatmak gerekirse Tilley, NASA'nın unuttuğu ve kaybolduğunu düşündüğü bir uydunun ayakta olduğunu ve sağlam veriler gönderdiğini keşfederek NASA için büyük bir iş başarmış oldu.