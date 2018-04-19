Amatör Bir Matematikçi, 60 Yıldır Çözülemeyen Soruyu Çözdü!

Matematiğe olan ilgisiyle boş zamanlarınızda ne yaptığınızı sorgulatacak bir kişi, 60 yıldır bilim insanlarını meşgul eden ve çözülemeyen bir soruyu çözdü. Matematik dünyasını şoka uğratan bu adam, üstelik bir amatördü.

Hugo Hadwiger ve Edward Nelson isimli iki matematikçinin adını taşıyan Hadwiger-Nelson problemi, temel olarak bir düzlemi renklendirmek için gereken minimum renk sayısının kaç olduğu üzerine sorulmuştur. 60 yıldan beri çözülemeyen bu problem, matematikçileri uzun süreden beri meşgul etmekte. Ancak bir amatör, yıllardır çözülemeyen bu sorunun cevabını buldu.

Her biri düz çizgilerle birbirine bağlanmış olan dağınık noktalardan oluşan bir resim düşünün. Bu noktaların her birine bir renk verilirse, en az kaç renge ihtiyacınız olur? Ancak bir şart var: Birbirine bağlı olan iki nokta, asla aynı renge sahip olamaz.

İlk olarak 1950'de Princeton Üniversitesi matematikçilerinden Edward Nelson tarafından formüle edilen problem, hiçbir zaman kesin bir şekilde çözüme kavuşamadı. Matematikçiler cevabın 4, 5, 6 ya da 7 olabileceği ihtimali üzerinde durdular.

Sadece boş zamanlarında matematikle ilgilenen bir birey olan Aubrey de Grey, insanın yaşlanmamak adına sürekli aktif düşünmesi gerektiğini savunuyor. Kendisinin bu konuda destek verdiği bir grubu bile var. Amaçları, biyolojik olarak bedenimiz izin verdiği sürece yaşayabilmek ve bu yaşam içinde aktif bir şekilde üretmeye devam edebilmek. Bu nedenle beynini aktif tutmak amacıyla matematikle uğraşmasına şaşmamak gerekiyor.

Gray, bir tatilde üzerine yoğunlaştığı problemin çözümünü, “Moser mili” olarak adlandırılan, hemen aşağıda görebileceğiniz şekille oynayarak buldu. Temel şekil 7 köşeden ve 11 çizgiden oluşuyordu. Kendisinin ulaştığı sonuçta birbirlerine bağlı olan tam 1581 köşeli bir grafik ortaya çıkmıştı ve en az 5 renk gerektiği sonucuna ulaşmıştı.

De Gray’in oynama yaparak ulaştığı sonuçta ortaya çıkan şekil:

Aubrey de Grey, ulaştığı 1581 köşeki bu sonucu matematik dünyası ile paylaştı ve bilim insanlarından cevabını geliştirmesi için destek beklediğini aktardı.