Uluslararası Uzay İstasyonu ile Konuşan Amatör Radyocu!

İngiltere'de yaşayan amatör bir radyocu, doğru hamleleri yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu ile radyo frekansı üzerinden bir konuşma gerçekleştirdi.

Uzay ve Dünya dışı varlıkların, gezegenlerin ve diğer her şeyin gözlemleri için kullanılan devasa boyutlardaki Uluslararası Uzay Üssü, insanlığın uzaydaki evi olarak biliniyor. Uzay araştırmalarıyla ilgili birçok çalışmanın yürütüldüğü ana merkez olan Uluslararası Uzay Üssü'nde üstün teknolojiye sahip araçların yanı sıra astronotlar da görev alıyor.

Bu Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişime geçip uzayda neler olup bittiğine dair bilgi edinmek isteyen İngiliz bir amatör radyocu, uzun çabaları sonucunda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot ile iletişime geçmeyi başardı. İngiltere'nin bir kasabasında yaşayan amatör radyocu, The Telgraph'a yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun evinin üzerinden geçeceğini öğrendiği zaman şaşırdığını ve mutlaka iletişim kurmak için çalışmalar yapma ihtiyacı duyduğunu söylüyor.

Eski bir kamyon sürücüsü olan amatör radyocu Lane, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir astronotla sadece 50 saniye boyunca konuşma fırsatı bulabilmiş çünkü bu istasyon hızla Dünya'nın yörüngesinde ilerlediği için iletişimin daha uzun sürmesi pek de mümkün olmamış. Lane, yaptığı görüşmede sadece orada işlerin nasıl gittiğini ve Dünya'nın uzaydan bakıldığında nasıl göründüğünü sormuş.

Öyle ki bu durum ilk kez yaşanmadı. 2014 yılında da yine amatör bir radyocu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmayı başararak oradaki astronotla kısa bir süre konuşma şansı yakalamıştı.