Dünya'nın en büyük e-ticaret devlerinden biri olan Amazon, akıllı ev güvenlik sistemleri üreten Blink adlı kuruluşu satın aldı.

Blink 2014 yılında kurulan genç bir girişim olarak uygun fiyatlı ve önemli özelliklere sahip bir güvenlik kamerası piyasaya sürerek kendini duyurdu. Kickstarter kampanyasından sonra Blink, daha gelişmiş güvenlik kameraları ve görüntülü kapı zilleri üretimine geçti.

Bu senenin sonlarına yaklaşırken Amazon, Blink'i satın aldı. Satın alım, Blink'in web sitesinde ilan edilirken, bu yeni girişim için ödenen para açıklanmadı. Ancak, daha yola çıkalı 3 yıl olmasına rağmen Blink, oldukça büyük bir iş başardı.

Blink, ürünlerini ve müşterilerini desteklemeyi sürdüreceğini ve halihazırda hiçbirşeyin değişmeyeceğini belirtti. Önümüzdeki süreçte Blink'in kendi ürünlerini satmaya devam edebileceği belirtilirken Amazon'un kendi markasını da basabileceği söyleniyor. Sizce Amazon bu satın alımla neyi hedeflemiş olabilir?