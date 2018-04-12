Akıllı Kapı Zili Firması Ring’i bünyesine katan Amazon, müşterilerinin evlerini daha güvenli hale getirecek.

Piyasaya sürdüğü lüks kapı zilleriyle popüler hale gelen akıllı ev şirketi, Amazon tarafından satın alındı. Hepinizin bildiği üzere Amazon, farklı alanlardaki firmaları satın alarak her geçen gün büyüyen bir güç haline geliyor. Muhtemelen yeni satın aldıkları akıllı zilleri kendi yapay zekalarıyla birleştirerek Alexa’yı bir adım daha öne taşıyacaklar.

Ring’in Ceo’su Jamie Siminoff satın alma işleminin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Şirketimizin globalleşme hedefine Amazon sayesinde daha çabuk ulaşacağız. Artık Ring ekibi tarafından üretilen akıllı ziller tüm insanların hayatına girme konusunda önemli bir adım atmış oldu.” dedi.

Ring’in ürettiği zillerin fiyatları 100 dolardan başlıyor ve sürekli video kayıt özelliği sayesinde hırsızlığın çok olduğu yerlerde tercih ediliyor. Los Angeles Polis Departmanı raporlarına göre bu zillerin monte edildiği bölgelerde hırsızlık oranları %55 azaldı. Yeni zillerinde eklenmesiyle Amazon akıllı ev aletleri çok daha ilgi çekici hale geldi.

Müşterilerin büyük memnuniyet duyduğu Ring ekibi, yeni misyonlar üzerinde çalışarak güvenliği bir üst kademeye taşıyacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Amazon’un kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve gelecekte tüm müşterilerinin evlerini, mahallelerini güvence altına almak için en uygun maliyetli bir ve en iyi çözüm haline geleceklerine değindi.