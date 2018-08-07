Amazon'un sesli asistanı Alexa, daha önce sorduğunuz ve bilemediği bir soru varsa cevabını öğrendiğinde sizi de bilgilendirecek.

Amazon Alexa'nın yeni özelliğini kullanmak için cevap güncellemelerini etkinleştirmeniz yeterli olmakta. Özelliği açtıktan sonra Alexa anlamadığı veya işleyemediği bir şeyin cevabını öğrenirse, gerçekten size geri dönecektir. Bu özellik şu anda ABD'deki seçkin kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, etkili olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Alexa, şu anda en popüler dijital asistanlardan biri olmasına rağmen Amazon’un Echo cihazlarının piyasada daha fazla bulunması nedeniyle bilgi konusunda biraz eksik kalmaktaydı. Farklı çalışmalar sonucunda soruları doğru bir şekilde anlayabilme ve yanıtlayabilme açısından Google Asistan'ın ön planda olduğu anlaşıldı. Amazon Alexa Cevap Güncellemeleri bir şekilde bu sorunu çözmeye çalışacaktır. Siz de “Alexa, enable Answer Updates” diyerek özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Özelliği beğenmediyseniz ve kapatmak istiyorsanız da “Alexa, turn off Answer Updates” demeniz yeterli olmakta. Henüz net olmayan şey ise Alexa'nın size nasıl geri döneceğidir. Alexa uygulamasında bulunan bildirim özelliği aracılığıyla size ulaşılacağı düşünülüyor. Bu yeni özellik ile beraber, Alexa'nın sonunda Google Asistan'la rekabet edebileceği belirtildi.