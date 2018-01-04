"Amazon Alexa" İle Muftağınızı Uzaktan Kontrol Edebileceksiniz!

Amazon, Alexa’yı şimdilik mikrodalga fırınlardan başlayarak tüm mutfağınızı kontrol edebilecek hale getirmeyi hedefliyor.

Alexa'nın akıllı ev becerileri, artık sadece ışıkları açmak veya kapınızı kilitlemekle sınırlı değil. Alexa’yı kullanarak Amazon mikrodalga fırınlarınınızı da kontrol edebilirsiniz. Bu sayede birkaç düğmeye basmak yerine ‘’3 dakika tavuğu pişir’’ sesli komutuyla daha az uğraşarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Amazon, Alexa ile uyumlu olacak mikrodalga fırın üretti. Ayrıca Whirlpool da kendi mikrodalga fırınları için Alexa özelliklerini ekledi ve yakında başlatmayı planlıyor. Amazon, yakın zamanda içerisinde June Life isimli mutfak firmasına yatırım yapmaya başlayarak ileride Alexa ile büyük gelirler elde etmeyi planlıyor.

GE Appliances, Kenmore, LG ve Samsung firmaları da Amazon'un yaptığı gibi mutfak sektöründe kendilerine yer kapmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Yaşanan rekabet ortamı daha da kızışırsa en çok biz müşterilerin işine yarayacağa benziyor. Bu sayede, akıllı mutfak teknolojisine daha çabuk ve kaliteli olarak ulaşacağımızı düşünüyorum.