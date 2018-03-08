Amazon'un 'akıllı' asistanı Alexa, birkaç gün önce bir sorunla karşılaştı. Aniden gülmeye başladığı tespit edilen Alexa'nın bu sorunu yakında çözülecek.

Teknolojinin gelişmesi, ilginç olaylara şahit olma ihtimalimizi her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde, Amazon'un akıllı hoparlörünün asistanı Alexa'nın aniden kahkaha atmaya başlaması kullanıcıları ürkütmüştü.

Twitter ve diğer sosyal medya platformlarından bu sorunu paylaşan kullanıcılar, oldukça şaşkın. Akıllı hoparlörünüzün gece evde tek başınızayken aniden kahkaha atmaya başladığını düşünün. Korkutucu değil mi? Bazen de Alexa ile konuşurken ortaya çıkan bu durumun sebebi henüz bilinmese de bazı tahminler mevcut.

Hatayı araştırdıklarını söyleyen Amazon yetkilileri detay vermese de, ilk bulgular Alexa'nın bazı sesleri yanlış anlaması yönünde. Normal şartlarda "Alexa, gül." dendiğinde gülen Alexa, duyduğu benzer sesleri de aynı şekilde algılayıp gülmeye başlıyor olabilir. Amazon'un çalışmaları ise, bu komutu daha detaylandırarak sorunu çözmeyi hedefliyor. "Alexa, gülebilir misin?" gibi bir komutla değiştirilecek olan komut sayesinde Alexa'nın yanlış anlama sorunu çözülecek. Ayrıca bu güncellemeyle Alexa, gülmeye başlamadan önce "Tabii ki, gülerim." gibi bir cümleyle karşılık verecek.

Amazon, Alexa kullanan akıllı hoparlörlerdeki bu sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı hoparlörler gerçekten işlevli mi? Bu hoparlörleri gizlilik açısından nasıl buluyorsunuz?