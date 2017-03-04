Amazon Alexa Ürünleri Yakında Arama Yapabilecek

Akıllı ev ürünleri konusunda lider iki isimden Amazon, ürünlerine sesli aramayı da getirmeyi planlıyor.

Tüketici dünyasında bir fırtına etkisi yaratan akıllı hoparlörler, henüz ev hayatına tam adapte olabilmiş değiller. Kullanıcılar, bu cihazlara günlük bir cihazmış gibi davranmakta zorlanıyorlar. Hızlıca rastgele bir yemek tarifi isterken ya da müzik çaları açması söylenirken iyi güzel de, bu cihazların yapabildikleri bunlarla mı sınırlı kalacak?

Amazon bu durumun farkında olacak ki ürününü geliştirmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre firma, ayrıca sesli arama da yapabilen bir ürün hazırlıyor. Daha önce bu özelliğin halihazırda piyasada olan cihaza geleceği söylenmiş olsa da yeni gelen raporlar doğrultusunda bu özelliğin yeni bir ürünle geleceği düşünülüyor. Cihaz, geleneksel bağlantıları kullanarak sesli aramalar yapma dışında bir de cihazlar arası interkom bağlantılar da kurabilecek. Yani bir Alexa cihazı olan iki kişi, cihazlar aracılığıyla görüşebilecekler.

Şu anda beta testi yapıldığı söylenen yeni cihazın birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu piyasada Amazon’un en büyük rakibi Google ve Amazon bu özelliği çıkarırsa gerçekten büyük bir adımla öne geçmiş olacak. Ancak Google’ın da Google Home için böyle bir özellik sunacağı söyleniyordu. Hatta Google Home, kendi kullanıcılarını sesinden tanıma özelliğini de ekleyebilir. Amazon da buna karşılık olarak kendi ses tanıma özelliğini geliştiriyor ve üstelik yeni cihaza bir video kamera yerleştirmeyi de düşünüyor. Böylelikle video aramaları da yapılabilecek.

Şimdilik bunlar yalnızca söylenti olsa da rekabet her zaman güzeldir. Tekel olan yerde hizmet kalitesi verimsiz olacaktır. Önümüzdeki aylarda yeni teknoloji ve cihazların tanıtımını merakla bekliyoruz.