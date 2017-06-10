Amazon, Alexa'yı Tüm Video Sağlayıcılarına Açıyor!

Amazon ve Apple arasındaki savaş devam ediyor. Amazon'un Alexa'yı tüm video içerik sağlayıcılarının kullanımına açması Apple'ın HomePod'u ile Amazon'u geçmesini zorlaştırabilir.

Alexa, eğlence için kullanıldığında daha da kullanışlı bir yazılım olabiliyor. Şimdiye kadar basit ses komutları ile Netflix gibi uygulamalar kontrol edilebiliyordu. Fakat artık bu ses komutları tüm televizyon hizmeti veya yayın hizmeti veren firmalar tarafından anlaşılabilecek.

Amazon yeni ürettikleri Video Skill API'yi açıkladı. Bu yeni yazılım kullanıcıların Alexa ile olan etkileşimini arttıracak. Bu araç ile eğlence programları müşterilerinin ses komutlarıyla filmleri, dizileri bulmalarını, kategoriler aramalarını hatta kanal değiştirmelerini sağlayacak. Amazon Echo'ya veya başka bir Alexa cihazına sahipseniz bu yeni özelliklerden faydalanabileceksiniz.

Bazı firmalar şimdiden bu özelliği kullanmaya başladılar. Dish Network bu geliştirilmiş ses kontrol sistemini yayınlamaya başlamıştı. Bugün yaptıkları açıklamayla da yeni Video Skill API sistemini de kullanacaklarını belirttiler.

Amazon'un açıklamasına göre şimdilik bazı video sağlayıcıları bu sistemi kullanmaya başlasa da zamanla gerçekleşecek güncellemeler ile tüm video içerik sağlayıcılar da bu sisteme geçecek.