Amazon, Google Home'dan geri kalmayarak Kasım ayında Echo cihazına getirdiği "Duyuru" özelliğini tüm cihazlarında etkinleştirme kararı aldı. Duyuru özelliği ile diğer etkin cihazlara yayın yapılabilecek.

Sesli asistan piyasasının lideri Alexa’nın, sesli mesajları diğer Echo cihazlarında yayınlamanızı sağlayan Announcement (Duyuru) özelliği Nisan ayında etkinleştirilmişti. Amazon, bu duyuru özelliğini diğer cihazlarına da getirmeye karar verdi. Bu noktada özellik, One and the Beam gibi Alexa’ya sahip Sonos hoparlörlerinin yanı sıra akıllı termostat Ecobee4 ve Switch+ akıllı ışık gibi cihazlarda da kullanılabilecek.

Duyuru özelliği ile tek yönlü olarak diğer etkin cihazlara duyuru yapılabilecek. Özellikle hane içi kullanımda oldukça kullanışlı olacak bu özellik ile “Alexa, akşam yemeğinin hazır olduğunu bildir” diyebilir, bu mesajı Alexa’nın etkin olduğu cihaza iletebilirsiniz. Duyuru özelliği, Alexa’nın diğer özelliklerinde olduğu gibi sesli komut ile tetiklenerek aktifleşiyor. Alexa’nın duyuru modu ile yayın başlatması için “Alexa, herkese…” veya “Alexa, yayın…” ile başlayan cümleler de kurabilirsiniz.

Google Home, geçen Kasım ayından itibaren Google Asistan’ın kullanılabilir olduğu tüm hoparlörlerde mesaj yayın özelliğini sağlamıştı. Anlaşılan Amazon, Duyuru özelliğini diğer cihazlarına da taşıyarak zirvedeki yerini korumak için açık nokta bırakmıyor.