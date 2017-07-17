Amazon Mesajlaşma Uygulaması 'Anytime' ile Geliyor!

Teknoloji devleri arasında hızlı yükselişini sürdüren Amazon.com mesajlaşma uygulamaları kervanına katılıyor. Firma tüketicileri ile gerekli anket çalışmalarına başlamış durumda. Böylece nihai uygulamanın hangi özelliklere sahip olacağını belirleyebilecek.

Son birkaç yıldır alışveriş temelinden oldukça uzak yatırımlar yapan Amazon, şu aralar en çok sanal asistanı Alexa ile biliniyor.

Gelen son haberlere göre Amazon'un yeni mesajlaşma uygulamasının adı Anytime olacak. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama ve fotoğraf paylaşımı gibi temel özellikleri barındıracak. Ayrıca video ve GIF desteğinin yanı sıra diğer kullanıcılarla çeşitli oyunlar oynanabilecek. Amazon’un kuruluş amacı alışveriş olduğu için, bu uygulama içerisinden birbirinden farklı işletmelere ulaşıp alış veriş yapmak mümkün olacak. Yapılan anketlerden alınan bilgilere göre, hizmet şifreli bir şekilde hem Web sürümü hem de mobil sürümüyle gelecek.

Amazon aslında mesajlaşma uygulaması konusunda kendini daha önce denedi. Bu yıl başlarında Skype for Bussiness ve WebEx gibi mevcut hizmetler ile rekabet etmek için video konferans uygulaması Chime’yi çıkartmışlardı.

Söz konusu Amazon olunca ortaya çıkacak iş de denemeye değer olacaktır. Ancak WhatsApp gibi bir kralı tahtından indirip yerine geçmek oldukça zor görünüyor.