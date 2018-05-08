Amazon, BMW M3 Şanzımanı Yerine Formula 1 Şanzımanı Gönderdi

Amazon'dan BMW M3'ü için şanzıman siparişi veren bir kullanıcı, önce hayal kırıklığı yaşadı, sonra da hayatının en büyük sürpriziyle karşı karşıya kaldı.

Bildiğiniz gibi düz vites araç kullananların en sinir bozucu bulduğu sorunlardan biri, şanzımanın kaydırma yapmasıdır. Bu sorunla karşı karşıya kalan bir kullanıcı, BMW M3'ün kullanıcı forumlarında konuyla ilgili bir başlık açarak, kullanıcılardan yardım istedi. Gelen tavsiyeler, kullanıcının aracın şanzımanını derhal değiştirmesi yönündeydi.

Amazon'da 'breadvan' kullanıcı adını kullanan bu kişi, tavsiyelere uyarak yine Amazon üzerinden M3 E46 şanzımanı sipariş verdi. Siparişi kargolanıp kapısına gelen kutunun açılışını yaptığında Breadvan, gördüğü manzaradan pek de hoşnut olmadı; İstediği şanzıman yerine bambaşka bir model gönderilmişti. Breadvan, tekrardan forumlara girerek bu şanzımanı araçta kullanıp kullanamayacağını sordu.

Açtığı konuya gelen cevaplar sonrasında Breadvan, ikinci kez şoke oldu. Amazon'daki fiyatı 5.000 ve 7.000 dolar arasında değişen BMW E3 E 46 şanzımanı yerine, -kullanıcıların yorumlarına göre- kendisine en az 30.000 dolar değerinde, Formula 1'deki yarış araçlarında kullanılan bir şanzıman gönderildi. Konuyla ilgili Alman araç üreticisi Friedrichshafen'den konuyla ilgili teyit alınmaya çalışıldı ve kendisi de bu şanzımanın yol araçları için dizayn edilmediğini doğruladı. Ancak şanzımanın gerçek fiyatına dair bilgi vermedi.

İşler bu raddeden sonra ne şekilde seyredecek merak konusu. Breadvan, şanzımanı iade edip etmeyeceğine dair herhangi bir şey söylemedi. Siz bu konumda kalsaydınız ne yapardınız peki? Şanzımanı iade edip kendi sipariş ettiğiniz modeli almakta ısrarcı olur muydunuz?