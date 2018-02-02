Amazon, gönderim merkezi çalışanlarının çalışmalarını takip etmek ve sözde çalışanlara iş konusunda yardım etmek amacıyla geliştirdikleri takip bilekliklerinin patentini aldı!

Her geçen gün "Black Mirror"ın işlediği konular, gerçek dünyaya etki edebilir hale geldiğinde, gelecek bizi de korkutuyor. Amazon'un yeni aldığı patent ise, adeta Black Mirror'ın bir bölümünde işlenecek bir teknolojiye benziyor. Yeni aldığı patentle birlikte eğer hayata geçirebilirse Amazon, çalışanlarını yönetmenin oldukça korkunç bir yönünü bulmuş olacak.

30 Ocak 2018 günü Amazon ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) çalışanlarının, gönderim merkezine veya belirli makinelere yerleştirilecek ultrasonik sensörlerle hareketlerini takip etmesini sağlayacak bir tür kol bandı patenti aldı. Temelde "dokunsal geribildirim" yoluyla çalışacak olan bu sistemin, Amazon'a göre amacı çalışanlara yardım etmek olsa da, görünen sebepten daha üstü epeyce korkutucu gözüküyor.

Temelde teknoloji, belirli bölmelere yerleştirilecek sensörlerle, çalışanlar bir ürünü yanlış bölmeye koyarlarsa hareketlerini okuyup sesli uyarı sistemiyle uyarmaya yarıyor. Yine de oluşturulacak gözetleme teknolojisi bir tür yapay zekaya bağlı ve bu kol bantları çalışanlar mesai dışı mola vermek için çalışma alanlarını terk ettiklerinde de uyarı veriyor.

Temelde bu teknolojiyi Amazon, Ford'un tasarımcılarına Microsoft’un HoloLens'ini vererek tasarım geliştirmesi yapmasını desteklemek veya Lucid Motors'un HTC Vive ile çalışanlarına AR/VR karışımı bir teknolojiyle tasarım yardımı yapmasıyla bir tutsa da, işin günümüz dünyasında kullanım alanlarının bunların çok dışında olduğu bir gerçek. Eğer Amazon bu teknolojiyi aktif hale getirirse, çalışanlarını yönetmenin epey korkunç ve "Black Mirrorsal" bir yönünü bulmuş olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Çalıştığınız yer sizi bu tip bir teknolojiyle gözlemlese ne tepki verirdiniz?