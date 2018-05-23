Amazon, Ürünleri Çok Fazla İade Eden Kullanıcıları Banlıyor!

Önümüzdeki aylarda Türkiye'deki faaliyetlerine başlayacak olan Amazon, iade işini abartan ve suistimal eden kullanıcıları sonsuza dek banlıyor.

Ülkemizde ürün iade kültürü neredeyse yok denecek kadar az. Bunda eğer ki ürünler bozuk değilse, genel olarak "Ya şimdi kim uğraşacak kargoyu gönder, geri al... Kalsın orada!" mantığı gütmemizin yanı sıra, ülkemizde ürün alınan yerlerin iade almamak için size etmediğini bırakmamasının da payı büyük.

Amerika'da ise durum bizdekinin tam tersi. Ürününe göre 3 ay gibi sürelere ulaşabilen iade süreleri var. Bizde de çok duyduğumuz 'koşulsuz iade' tabiri orada gerçekten işliyor. Öyle ki yaz tatiline aracıyla çıkarken GPS satın alıp, geri döndüğünde iade ederek durumu suistimal eden müşteriler var. Ama orada 'kanun, kanundur' mantığı var ve ürünler gerçekten iade alınıyor.

Bahsettiğim gibi suistimallerin farkına varan Amazon, son dönemlerde bu tür kullanıcılara gönderdiği mail ile üyeliklerine son veriyor. Burada açıklanan bir şey daha var: Kullanıcıların kendilerine geri dönüş yapıp durumu açıklamaları sonrası, birçok kullanıcının hesabı geri iade edilmiş. Dünya çapında 300 milyondan fazla aktif abonesi bulunan Amazon, zaten bu tür işlemleri yapay zeka algoritmaları ile yapıyor. Kişiler geri dönüş sağladığında iş bire bir iletişime dönüyor ve hesapların iadesi sağlanıyor.

Umuyoruz Amazon ülkemizde faaliyetlerine başladığında, iade süreçleri ile alakalı hassaslığını ve yasaların tanıdığı hakları kullanmamız yönündeki kararlılığını sürdürmeye devam edecektir.