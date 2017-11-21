Amazon'un 20-27 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Cyber Monday indirimlerinde gümrüğe takılmadan satın alabileceğiniz 4 ürünü listeledik.

Amazon, Cyber Monday kapsamında yeni indirim kampanyasına başladı. Black Friday şerefine onlarca firma ürünlerini daha şimdiden indirime sokmaya başladı. Her yıl milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı alışveriş bayramında Amazon, Türkiye’ye özel ürünler paylaşmasa da Almanya üzerinden bazı ürünleri ülkemize de gönderiyor. Amazon’un yaptığı bu indirimler 20-27 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Her gün saat 06.00’dan sonra yeni ürünlerin eklendiği Amazon’da, devasa bir alışveriş çılgınlığının yaşanması bekleniyor.

Bugün sizlere bu alışveriş çılgınlığında alabileceğiniz 4 ürün tanıtacağım. Bu ürünler, ülkemizde gümrüğe takılma derdi olmadan satın alabileceğiniz ürünler. Amazon’da “İthalat Ücreti Depozitosu” altında ürüne ek olarak vergi alındığını, bu yüzden Türkiye’ye gelirken gümrüğe takılma gibi sorunların olmadığını hatırlatalım. Anlayacağınız üzere, Amazon’da satın aldığınız ürünler için Türkiye’ye vergisini ödüyor.

Cyber Monday Haftasında Türkiye’ye gönderim yapan indirimli ürünler:

%32 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 462,09 Euro / 2.271,57 TL

%38 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 84,22 Euro / 414,01 TL

%34 indirim: 98,54 Euro / 484, 41 TL

%29 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 48,13 Euro / 236 TL

Amazon, indirim listesini sürekli yeniliyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünler yerine yeni indirimler geliyor. Bu yüzden yukarıdaki ürünlerde olası değişiklik durumunda burada yer alan Cyber Monday sayfasından yeni ürünlere bakabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi işin içine ithalat ücreti girince fiyatlar birazcık kabarıyor. Ülkemizde satılan ürünler Amazon üzerinden indirim almış olmasına rağmen çok büyük değişikliklere uğramış gibi gözükmüyor. Umarım Amazon Türkiye pazarına girdiğinde daha cezbedici ücretler karşımıza çıkar.